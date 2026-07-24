बच्चों को तैराकी जरूर सिखाएं, जानिए इसके 5 फायदे

तैराकी सीखने से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। जब बच्चे पानी में तैरना सीखते हैं तो वे अपने डर को पार करना सीखते हैं।

यह अनुभव उन्हें जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी मदद करता है। तैराकी के दौरान बच्चे नई चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्हें सफलता मिलती है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

इसके अलावा तैराकी से बच्चों में समस्या समाधान करने की क्षमता भी विकसित होती है, जो उनके जीवन में बहुत काम आती है।