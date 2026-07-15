सोयाबीन से बनाकर खाएं ये स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
सोयाबीन एक पौष्टिक और सेहतमंद खाने की चीज है। यह प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है और शाकाहारी लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है। आमतौर पर लोग सोयाबीन का इस्तेमाल सिर्फ सूखे रूप में ही करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोयाबीन को कई तरीके से पकाया जा सकता है? आइए आज हम आपको सोयाबीन से बनाए जाने वाले कुछ व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ा देंगे।
#1
सोयाबीन टिक्की
सोयाबीन टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूखे सोयाबीन को रातभर पानी में भिगोकर नरम करें, फिर उन्हें पीसकर उसमें आलू, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और मसाले मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर तेल डालकर सेंक लें।
इसे तीखी चटनी या मीठी चटनी के साथ परोसें।
#2
सोयाबीन की सब्जी
सोयाबीन की सब्जी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप रोटी या चावल दोनों के साथ खा सकते हैं।
इसके लिए सूखे सोयाबीन को रातभर पानी में भिगोकर नरम करें, फिर इन्हें कुकर में प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन के पेस्ट और मसालों के साथ पकाएं। इसके बाद इसमें गला हुआ सोयाबीन डालकर कुछ देर तक पकने दें। आखिर में धनिया पत्ती से सजाकर परोसें।
#3
सोयाबीन कटलेट
सोयाबीन कटलेट एक बेहतरीन प्रारंभिक व्यंजन है, जिसे आप किसी भी पार्टी में परोस सकते हैं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूखे सोयाबीन को रातभर पानी में भिगोकर नरम करें, फिर इन्हें पीसकर उसमें आलू, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और मसाले मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी कटलेट बनाकर तवे पर तेल डालकर सेंक लें।
इसे तीखी चटनी या मीठी चटनी के साथ परोसें।
#4
सोयाबीन का सूप
सोयाबीन का सूप एक सेहतमंद पेय है, जिसे आप सुबह या शाम किसी भी समय पी सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले सूखे सोयाबीन को रातभर पानी में भिगोकर नरम करें, फिर इन्हें कुकर में पानी, अदरक-लहसुन के पेस्ट और मसाले के साथ पकाएं। जब यह अच्छे से गल जाएं तो इसे मिक्सी में पीसकर सूप बना लें।
आखिर में इस पर थोड़ा-सा नींबू रस डालकर परोसें।
#5
सोयाबीन वाला चावल
सोयाबीन वाला चावल एक पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप दोपहर या रात के खाने में खा सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले बासमती चावल को धोकर भिगो दें, फिर कुकर में घी गर्म करके उसमें प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें गला हुआ सोयाबीन डालें और थोड़ी देर पकने दें। इसके बाद इसमें भिगोए हुए चावल डालकर पानी मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें। आखिर में धनिया पत्ती से सजाकर परोसें।