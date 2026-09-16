मौसमी फलों को इन 5 तरीकों से डाइट का बनाएं हिस्सा, मिलेगा भरपूर पोषण
क्या है खबर?
मौसमी फल न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें जरूरी पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में होते हैं। आम, तरबूज, खरबूज और लीची जैसे फल गर्मियों के दौरान आसानी से मिल जाते हैं। इन फलों को खाने के कई तरीके हैं, जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। आइए आज हम आपको मौसमी फलों को खाने के कुछ ऐसे अनोखे और स्वादिष्ट तरीके बताते हैं, जो आपके रोजमर्रा के खाने में शामिल किए जा सकते हैं।
#1
फल का सलाद बनाएं
फल का सलाद एक बेहतरीन तरीका है। इसमें आप अपने पसंदीदा मौसमी फलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर मिला सकते हैं।
इसमें थोड़ा नींबू का रस डालें ताकि फल ताजगी भरे रहें और विटामिन-C भी मिले। आप इसमें थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां भी मिला सकते हैं, जो इसे और भी स्वादिष्ट बना देंगी।
यह सलाद न केवल सेहतमंद है बल्कि इसे बनाना भी बहुत आसान है और यह आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा देगा।
#2
स्मूदी बनाएं
मौसमी फलों की स्मूदी पीना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है।
इसके लिए आप आम, तरबूज या खरबूज जैसी फलों को मिक्सर में डालकर उसमें थोड़ा दही या दूध मिलाएं और अच्छे से मिलाएं। अगर आपको मीठा पसंद है तो थोड़ा शहद या मेपल सिरप भी मिला सकते हैं।
यह स्मूदी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व आपके शरीर को ऊर्जा देंगे और आपको तरोताजा महसूस करवाएंगे।
#3
फल की चटनी बनाएं
फल की चटनी एक अनोखा तरीका हो सकता है अपने खाने में मौसमी फलों को शामिल करने का।
इसके लिए आप आम या तरबूज की गुठलियां निकालकर उसे छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाकर पकाएं। थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डालकर इसे अच्छी तरह पकने दें।
यह चटनी न केवल आपके खाने को स्वादिष्ट बनाएगी, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी प्रदान करेगी।
#4
आइसक्रीम बनाएं
गर्मियों में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं होता! आप अपने घर पर ही आसानी से आइसक्रीम बना सकते हैं।
इसके लिए आप आम या खरबूजे को अच्छे से पीसकर उसका पेस्ट बना लें, फिर उसमें क्रीम मिलाकर फ्रीजर में रखें। थोड़ी देर बाद इसे निकालकर अच्छे से फेंट लें ताकि उसमें हवा मिले और वह मलाईदार बने।
अब इसे फिर से फ्रीजर में रखें और जब यह ठंडी हो जाए तो इसका आनंद लें।
#5
जूस निकालें
मौसमी फलों का जूस पीना भी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है।
इसके लिए आप तरबूज या खरबूजा लेकर उसका रस निकाल लें, फिर उसमें थोड़ा नींबू रस मिलाएं ताकि उसका स्वाद बढ़ जाए। अगर आपको मीठा पसंद है तो थोड़ा शहद या गुड़ मिला सकते हैं।
इस तरह से आप आसानी से अपने रोजमर्रा के खाने में मौसमी फलों को शामिल कर सकते हैं और उनके सभी फायदों का आनंद ले सकते हैं।