सावन के सोमवार के लिए बनाएं साबूदाना खीर, आसान है रेसिपी

सबसे पहले साबूदाना को पानी में भिगोकर एक घंटे के लिए छोड़ दें, फिर साबूदाना को पानी से निकालकर एक छेद वाले चम्मच से दबाते हुए उसका सफेद पदार्थ निकालें।

इसके बाद गैस पर एक पैन रखकर उसमें दूध गर्म करें और जब दूध में उबाल आ जाए तो उसमें साबूदाना डालकर धीमी आंच पर पकाएं।

दूध में साबूदाना के पकने पर इसका रंग बदल जाएगा। स्वाद और खुशबू के लिए इसमें इलायची पाउडर डालें।