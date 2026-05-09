घर पर आसानी से बनाएं बिना रसायनों वाली गुलाब जल फेस मिस्ट, जानिए तरीका

गुलाब जल फेस मिस्ट एक प्राकृतिक स्प्रे है, जो आपके चेहरे और शरीर को ताजगी और ठंडक देता है। यह खासकर गर्मियों में बहुत फायदेमंद होता है। वैसे तो यह बाजार में भी मिलता है, लेकिन उनमें रसायन शामिल हो सकते हैं। ऐसे में इसे घर पर बनाना त्वचा की देखभाल के लिहाज से बेहतर होगा। इस लेख में हम आपको घर पर आसानी से गुलाब जल मिस्ट बनाने का तरीका बताएंगे, ताकि आप त्वचा को स्वस्थ रख सकें।

#1 ताजे गुलाब चुनें गुलाब जल फेस मिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको ताजे गुलाब की पंखुड़ियों की जरूरत होगी। अच्छी गुणवत्ता वाले गुलाब चुनें, जो बिना किसी रसायन के हो, ताकि आपका गुलाब जल शुद्ध और सुरक्षित हो। ताजे गुलाब की पंखुड़ियां न केवल आपकी त्वचा को ताजगी देती हैं, बल्कि इसकी खुशबू भी बहुत मनमोहक होती है। गुलाब की पंखुड़ियों को अच्छे से धोकर किसी साफ कपड़े पर रख दें, ताकि उनकी नमी सूख जाए।

#2 पानी उबालें अब एक साफ बर्तन में पानी डालकर उसे उबालें। जब पानी अच्छी तरह से उबल जाए तो उसमें तैयार की गई गुलाब की पंखुड़ियां डाल दें। इससे गुलाब के तेल निकल आएंगे, जो आपके गुलाब जल फेस मिस्ट के लिए जरूरी है। इस मिश्रण को 10-15 मिनट तक पकाएं, ताकि गुलाब की पंखुड़ियों का पूरा अर्क पानी में मिल जाए। ध्यान रखें कि मिश्रण को बीच-बीच में हिलाते रहें, ताकि पंखुड़ियां जल न जाएं और उसका रंग ज्यादा न बदले।

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#3 मिश्रण ठंडा करें जब आपका गुलाब जल वाला मिश्रण तैयार हो जाए तो उसे गैस से उतारकर कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इस मिश्रण को छानकर एक साफ बोतल में भर लें। यह आपका गुलाब जल तैयार हो गया। अब आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि इसका उपयोग लंबे समय तक किया जा सके। ठंडा गुलाब जल फेस मिस्ट आपके चेहरे और शरीर को ताजगी देता है और इसकी खुशबू भी बहुत मनमोहक होती है।

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