सावन में बनाएं आलू का हलवा, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
आलू का हलवा एक स्वादिष्ट और पौष्टिक मिठाई है, जिसे सावन के महीने में विशेष रूप से बनाया जाता है। यह हलवा न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि इसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा भी होती है। इस मिठाई को बनाने की रेसिपी बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको कुछ ही सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। आइए आज हम आपको इस स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी बताते हैं।
स्टेप-1
आलू को उबालें
सबसे पहले आलू को अच्छे से धोकर कुकर में डालें और उसमें पानी भरकर उबाल लें। जब आलू उबल जाएं तो उन्हें ठंडा होने दें।
ठंडा होने के बाद आलू को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। आप चाहें तो कद्दूकस किए हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह हलवे को एक अलग स्वाद और बनावट देगा, जिससे आपका हलवा और भी लजीज बनेगा।
स्टेप-2
घी और सूजी को भूनें
अब एक कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें सूजी डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। सूजी को धीमी आंच पर लगातार चलाते रहें ताकि वह जल न जाए और अच्छी तरह से भुन जाए।
जब सूजी भून जाए तो उसे एक प्लेट में निकाल लें और ठंडा होने दें। सूजी को इस तरह से भूनने से हलवे में एक अलग ही स्वाद आता है, जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाता है।
स्टेप-3
दूध में मिलाएं
अब कढ़ाई में उबले हुए आलू, भुनी हुई सूजी और दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को धीमी आंच पर पकाते रहें ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं और गाढ़ा हो जाएं। मिश्रण को लगातार चलाते रहें ताकि वह तले से चिपके नहीं।
जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसमें इलायची पाउडर मिलाएं। इससे हलवे को एक अलग ही खुशबू मिलेगी जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाएगी और सभी को पसंद आएगी।
स्टेप-4
चीनी मिलाएं
अब इसमें चीनी डालकर अच्छे से मिलाएं और धीमी आंच पर पकाते रहें जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल न जाए। इस चरण में आपको मिश्रण को लगातार चलाना होगा ताकि चीनी अच्छी तरह से मिल जाए और हलवे गाढ़ा हो जाए।
जब चीनी घुल जाए तो हलवे को कुछ मिनट तक और पकाएं ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं और हलवे का स्वाद बढ़ जाए। इस तरह से आपका हलवा तैयार हो जाएगा।
स्टेप-5
मेवे डालें
अब अपने पसंदीदा मेवे जैसे बादाम, काजू और पिस्ता डालकर हलवे को सजाएं। आप चाहें तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं।
इसके बाद गर्मागर्म आलू का हलवा परोसने के लिए तैयार है। इसे पूजा या किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इस तरह आप आसानी से सावन में आलू का हलवा बना सकते हैं।
यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पोषण से भरपूर भी है, इसलिए इसे जरूर आजमाएं।