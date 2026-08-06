सावन में बनाएं आलू का हलवा, जानिए रेसिपी

अब इसमें चीनी डालकर अच्छे से मिलाएं और धीमी आंच पर पकाते रहें जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल न जाए। इस चरण में आपको मिश्रण को लगातार चलाना होगा ताकि चीनी अच्छी तरह से मिल जाए और हलवे गाढ़ा हो जाए।

जब चीनी घुल जाए तो हलवे को कुछ मिनट तक और पकाएं ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं और हलवे का स्वाद बढ़ जाए। इस तरह से आपका हलवा तैयार हो जाएगा।