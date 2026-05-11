मिक्सी में बनाएं मूंगफली की स्वादिष्ट चटनी, हर कोई पूछेगा रेसिपी

चटनी भारतीय खाने का अहम हिस्सा होती है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसे और भी मजेदार बना देती है। आज हम आपको एक खास तरह की चटनी बनाने की रेसिपी बताएंगे, जो मिक्सी में बनेगी और इसका स्वाद लाजवाब होगा। मूंगफली की चटनी खासकर स्नैक्स के साथ बहुत अच्छी लगती है। आइए जानें कि इसे कैसे बनाया जा सकता है।

सामग्री मूंगफली की चटनी बनाने के लिए जरूरी सामान मूंगफली की चटनी बनाने के लिए आपको कुछ सरल सामान की जरूरत पड़ेगी, जैसे एक कप भुनी हुई मूंगफली। दो-तीन हरी मिर्च (स्वाद के अनुसार)। एक छोटा टुकड़ा अदरक। थोड़ा-सा नींबू का रस। नमक (स्वाद के अनुसार)। एक चुटकी हल्दी पाउडर। थोड़ा-सा जीरा। एक चुटकी हींग। थोड़ी-सी धनिया पत्ती (वैकल्पिक)। इन सामान का उपयोग करके आप आसानी से स्वादिष्ट चटनी बना सकते हैं।

रेसिपी मूंगफली की चटनी बनाने का तरीका सबसे पहले भुनी हुई मूंगफली को मिक्सी में डालकर पीसें। ध्यान रखें कि इसे बहुत बारीक न पीसें, थोड़ा दरदरा रखें ताकि उसमें कुरकुरापन बना रहे। अब इस मिश्रण में हरी मिर्च, अदरक, नींबू का रस, नमक, हल्दी पाउडर, जीरा, हींग और धनिया पत्ती डालकर फिर से मिक्सी चलाएं। सभी सामान अच्छे से मिल जाएं। आपकी स्वादिष्ट मूंगफली की चटनी तैयार हो जाएगी, जिसे आप किसी भी स्नैक या रोटी के साथ खा सकते हैं।

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लाभ मूंगफली की चटनी के फायदे मूंगफली की चटनी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। यह पाचन तंत्र को सुधारती है और ऊर्जा प्रदान करती है। इसके अलावा यह दिमाग के लिए भी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है, जो दिमाग को स्वस्थ रखता है। इस प्रकार मूंगफली की चटनी का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।

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