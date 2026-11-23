अब कढ़ाई में बादाम, काजू और पिस्ता जैसे सूखे मेवे डालकर उन्हें हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इन्हें धीमी आंच पर भूनें ताकि ये जल न जाएं और इनका स्वाद बना रहे।

भूनते समय इन्हें लगातार चलाते रहें। इसके बाद इन्हें एक प्लेट में निकाल लें ताकि इनका तापमान कम हो जाए और ये ठंडे हो जाएं।

ठंडे होने के बाद इन सूखे मेवों को दरदरा पीस लें ताकि ये पंजीरी में आसानी से मिल सकें।