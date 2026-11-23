सर्दियों में बनाएं पौष्टिक पंजीरी, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
पंजीरी एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जो खासतौर से सर्दियों में बनाई जाती है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें सूखे मेवे, गुड़ और गोंद जैसे सेहतमंद तत्व शामिल होते हैं। आज हम आपको 5 आसान चरणों में पंजीरी बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने परिवार के साथ इसका आनंद ले सकते हैं।
सामग्री
जरूरी सामग्री
पंजीरी बनाने के लिए आपको जरूरी चीजें चाहिए जैसे गेहूं का आटा, गुड़ का पाउडर, सूखे मेवे (बादाम, काजू, पिस्ता), गोंद, देसी घी और इलायची का पाउडर।
इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर आप स्वादिष्ट पंजीरी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें सूखे मेवों की मात्रा अपने अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं।
इसके अलावा आप इसमें अन्य सूखे मेवे भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
पहला चरण
आटे को भूनें
सबसे पहले एक कढ़ाई में देसी घी गर्म करें और उसमें गेहूं का आटा डालें। इसे मध्यम आंच पर हल्का भूरा होने तक भूनें, जब तक कि इसका कच्चा स्वाद न चला जाए।
लगातार चलाते रहें ताकि आटा जल न जाए। भूनने के बाद आटे से अच्छी खुशबू आने लगेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आटा अच्छे से भून गया है। इस प्रक्रिया में लगभग 10-15 मिनट लग सकते हैं।
दूसरा चरण
सूखे मेवे तैयार करें
अब कढ़ाई में बादाम, काजू और पिस्ता जैसे सूखे मेवे डालकर उन्हें हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इन्हें धीमी आंच पर भूनें ताकि ये जल न जाएं और इनका स्वाद बना रहे।
भूनते समय इन्हें लगातार चलाते रहें। इसके बाद इन्हें एक प्लेट में निकाल लें ताकि इनका तापमान कम हो जाए और ये ठंडे हो जाएं।
ठंडे होने के बाद इन सूखे मेवों को दरदरा पीस लें ताकि ये पंजीरी में आसानी से मिल सकें।
तीसरा चरण
गुड़ और इलायची पाउडर मिलाएं
भुने हुए आटे में गुड़ का पाउडर मिलाएं और इसे अच्छे से मिला लें ताकि गुड़ पूरी तरह से आटे में मिल जाए। इसके बाद इलायची का पाउडर डालकर मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएं।
इलायची का पाउडर न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी आती है।
इस चरण में सभी सामग्री एकसाथ मिलाकर पंजीरी का मिश्रण तैयार कर लें, जिससे सभी तत्व अच्छे से मिल जाएं।
अंतिम चरण
पंजीरी को सेट करें
अब तैयार मिश्रण को एक प्लेट में निकाल लें और जब यह थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें भुने हुए सूखे मेवे डालकर अच्छे से मिला लें।
आपकी स्वादिष्ट पंजीरी तैयार हो चुकी है। इसे किसी एयरटाइट डिब्बे में रखकर लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है और जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे, आप इसका आनंद ले सकते हैं।
इस प्रकार आसानी से घर पर पंजीरी बनाई जा सकती है।