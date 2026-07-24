बालों के विकास के लिए घर पर ऐसे बनाएं कलौंजी का तेल

कलौंजी का तेल बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में नारियल तेल गर्म करें। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें ताजी कलौंजी के बीज डालें और इसे मध्यम आंच पर पकाएं।

जब तक बीज काले न हो जाएं तब तक इसे पकाते रहें। जब बीज काले हो जाएं तो गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें।

ठंडा होने के बाद इसे एक बोतल में भरकर रख लें और इस्तेमाल करें।