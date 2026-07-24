बालों के विकास के लिए घर पर ऐसे बनाएं कलौंजी का तेल
क्या है खबर?
कलौंजी का तेल बालों की देखभाल के लिए एक बेहतरीन उपाय है। यह तेल बालों की जड़ों को मजबूत करता है और उन्हें घना बनाता है। इसके अलावा यह बालों की चमक बढ़ाने में भी मदद करता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पर ही आसानी से कलौंजी का तेल बना सकते हैं और इसे अपने बालों पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
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जरूरी चीजें
कलौंजी का तेल बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको ताजी कलौंजी के बीज चाहिए होंगे।
इसके अलावा आपको नारियल का तेल भी चाहिए होगा, जो कि बालों को पोषण देता है। साथ ही आप चाहें तो इसमें कुछ अन्य जड़ी-बूटियां भी मिला सकते हैं, जैसे कि आंवला, ब्राह्मी या भृंगराज, जो बालों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं।
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कलौंजी का तेल बनाने का तरीका
कलौंजी का तेल बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में नारियल तेल गर्म करें। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें ताजी कलौंजी के बीज डालें और इसे मध्यम आंच पर पकाएं।
जब तक बीज काले न हो जाएं तब तक इसे पकाते रहें। जब बीज काले हो जाएं तो गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें।
ठंडा होने के बाद इसे एक बोतल में भरकर रख लें और इस्तेमाल करें।
#3
बालों पर कैसे करें इस्तेमाल
कलौंजी का तेल लगाने से पहले अपने बालों को अच्छे से कंघी कर लें ताकि कोई उलझन न हो। अब धीरे-धीरे इस तेल को अपनी सिर की त्वचा पर मालिश करें।
मालिश करने के बाद हल्के हाथों से पूरे सिर को ढक लें। इससे तेल अच्छी तरह से सिर की त्वचा और बालों में फैल जाएगा।
इसे कम से कम 2-3 घंटे तक लगा रहने दें ताकि बाल इसे अच्छी तरह से सोख सकें।
#4
हफ्ते में कितनी बार करें उपयोग
आप हफ्ते में 2-3 बार इस तेल का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपके बाल मजबूत, घने और चमकदार बने रहेंगे।
ध्यान रखें कि इसे रात भर छोड़ने पर बाल थोड़े चिपचिपे हो सकते हैं इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे रात में लगाएं और सुबह धो लें।
इस प्रकार आप आसानी से घर पर ही कलौंजी का तेल बना सकते हैं और अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं।