जापानी तांगहुलू हो रहा है तेजी से वायरल, इसे घर पर बनाना भी है आसान

जापान का पारंपरिक व्यंजन तांगहुलू एक मीठा पकवान है, जो लगातार वायरल हो रहा है। इसे बनाने के लिए ताजे फलों को चीनी के घोल में डुबोकर ठंडा किया जाता है, फिर इसके ऊपर ठोस चीनी की परत जमाई जाती है। इस व्यंजन का स्वाद और बनावट इसे खास बनाते हैं, जो किसी भी मौसम में खाया जा सकता है। आइए आज हम आपको तांगहुलू की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।

चयन सबसे पहले फलों का चयन करें तांगहुलू के लिए फलों का चयन बहुत अहम है। आप किसी भी मौसमी फल, जैसे सेब, नाशपाती, अंगूर, चेरी या स्ट्रॉबेरी का उपयोग कर सकते हैं। ये फल ताजे और पके होने चाहिए, ताकि इनका स्वाद बेहतरीन हो सके। छोटे और मध्यम आकार के फल इस व्यंजन के लिए सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि इन्हें चीनी के घोल में आसानी से डुबोया जा सकता है और फिर ठंडा किया जा सकता है।

तैयारी फल धोकर काट लें फल चुनने के बाद उन्हें अच्छी तरह से धो लें, ताकि किसी भी तरह की गंदगी या कीटनाशक न लगे हों। इसके बाद फलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अगर आप चेरी या अंगूर जैसे छोटी फल का उपयोग कर रहे हैं तो इन्हें साबुत भी छोड़ सकते हैं। इससे इनका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और ये चीनी के घोल में अच्छी तरह से डूब जाएंगे। इस प्रक्रिया से आपके तांगहुलू के लिए सभी फल तैयार हो जाएंगे।

Advertisement

घोल चीनी का घोल बनाएं तांगहुलू बनाने के लिए सबसे पहले चीनी का घोल तैयार करना होगा। इसके लिए एक पैन में बराबर मात्रा में पानी और चीनी डालकर मध्यम आंच पर पकाएं, जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल न जाए। इस मिश्रण को तब तक गर्म करते रहें जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। गाढ़ा होने के बाद आंच बंद कर दें और मिश्रण को कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें। यह घोल आपके तांगहुलू के लिए तैयार हो जाएगा।

Advertisement

डुबोना फलों को डुबोएं अब ठंडे हुए चीनी के घोल में तैयार किए गए फलों को डुबोएं। इसके लिए सबसे पहले फल को घोल में डालें, ताकि वह पूरी तरह से चीनी के घुलनशील मिश्रण से ढक जाए। इसके बाद फल को बाहर निकालकर अतिरिक्त घोल को गिरा दें। इसी तरह सभी फलों को घोल में डुबो लें। ध्यान रखें कि फल अच्छी तरह से घोल में डूबे हों, ताकि चीनी की परत पूरी तरह से बनी रहे।