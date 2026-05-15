बिना दूध के घर पर बनाएं आइसक्रीम, जानिए आसान रेसिपी

आइसक्रीम बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को पसंद होती है। यह गर्मियों के दौरान मिलने वाली सबसे लोकप्रिय मिठाई है। आइए आज हम आपको बिना दूध के आइसक्रीम बनाने की रेसिपी बताते हैं। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए आपको केवल कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी और इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस आइसक्रीम को आप किसी भी मौसमी फल या सूखे मेवे के साथ बना सकते हैं।

सामग्रियां बिना दूध के आइसक्रीम बनाने के लिए जरूरी चीजें बिना दूध के आइसक्रीम बनाने के लिए 1 कप मलाई, 1 कप गाढ़ा दूध, 1 कप चीनी, 1/2 छोटी चम्मच वनीला अर्क, 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच नमक, 1/2 कप सूखे मेवे (बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश), 1/2 कप मौसमी फल (केला, आम, अनानास, स्ट्रॉबेरी आदि) लेलें। नोट: अगर आप चाहें तो इन चीजों की मात्रा को अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

स्टेप-1 इस तरह से आइसक्रीम बनाने की करें शुरूआत सबसे पहले एक बड़े कटोरे में मलाई और गाढ़ा दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें चीनी डालकर तब तक फेंटे जब तक कि मिश्रण पूरी तरह से चिकना न हो जाए। इसके बाद इसमें वनीला अर्क, इलायची पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को तब तक फेंटे जब तक कि यह हल्का और फूला-फूला न हो जाए। अब इस मिश्रण को एक बंद डिब्बे में डालकर फ्रीजर में रख दें।

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स्टेप-2 आइसक्रीम को जमने दें अब बंद डिब्बे को फ्रीजर में कम से कम 6-8 घंटे के लिए रख दें, ताकि आइसक्रीम अच्छे से जम जाए। आप चाहें तो रातभर के लिए भी फ्रीजर में रख सकते हैं। जब आइसक्रीम जम जाए तो इसे फ्रीजर से निकालकर थोड़ी देर कमरे के तापमान पर रख दें, ताकि यह थोड़ा नरम हो जाए। इसके बाद आइसक्रीम को एक स्कूप से निकालकर कटोरे में डालें, फिर इसके ऊपर सूखे मेवे और मौसमी फल डालकर इसे परोसें।

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