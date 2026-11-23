सर्दियों के दौरान घर पर 10 मिनट में बनाएं हरी लहसुन की चटनी, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
सर्दियों के दौरान हरी लहसुन की चटनी का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। हरी लहसुन में विटामिन-C, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको हरी लहसुन की चटनी बनाने का तरीका बताते हैं।
सामग्रियां
चटनी के लिए जरूरी सामग्रियां
हरी लहसुन की चटनी बनाने के लिए आपको कुछ आसान चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि ताजी हरी लहसुन की पत्तियां, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नींबू का रस, नमक और जीरा।
इन सभी चीजों को मिलाकर आप एक स्वादिष्ट और सेहतमंद चटनी बना सकते हैं, जो आपके खाने को और भी लाजवाब बना देगी। इस चटनी को आप परांठे, समोसे या किसी भी नाश्ते के साथ खा सकते हैं।
#1
हरी लहसुन की सफाई
हरी लहसुन की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आपको ताजी हरी लहसुन की पत्तियों को अच्छे से साफ करना होगा।
इसके लिए हरी लहसुन की पत्तियों को पानी से धो लें ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी या कीटाणु हट जाएं। इसके बाद इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि ये आसानी से मिक्सर में पिस सकें।
इस प्रक्रिया से आपकी चटनी के लिए हरी लहसुन पूरी तरह से तैयार हो जाएगी।
#2
हरी मिर्च और धनिया पत्ती का मिश्रण
हरी लहसुन के साथ-साथ आपको कुछ हरी मिर्च और ताजी धनिया पत्ती भी चाहिए होगी।
हरी मिर्च की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिससे चटनी में तीखापन बढ़ जाएगा, वहीं ताजी धनिया पत्ती चटनी को एक अलग ही स्वाद देती है।
इन चीजों को मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें ताकि सभी चीजें अच्छी तरह मिल जाएं और एक स्मूद पेस्ट बन जाएं।
#3
नींबू का रस और नमक मिलाएं
अब इस मिश्रण में थोड़ा सा नींबू का रस और नमक डालें। नींबू का रस चटनी को ताजगी देता है, जबकि नमक इसके स्वाद को बढ़ाता है।
इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट को फिर से पीसें ताकि सभी चीजें अच्छी तरह मिल जाएं और एक स्मूद पेस्ट बन जाएं।
इस तरह आपकी हरी लहसुन की चटनी तैयार हो जाएगी। इसे आप किसी भी नाश्ते या परांठे के साथ खा सकते हैं।
#4
जीरा तड़का लगाएं
जीरा तड़का इस चटनी को और भी खास बना सकता है।
इसके लिए एक छोटे पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें, फिर उसमें जीरा डालें और इसे हल्का सा भूनें जब तक कि यह सुनहरा न हो जाए।
इस तड़के को तैयार चटनी पर डालकर मिलाएं ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। जीरा तड़का आपकी चटनी को एक नया स्वाद देगा, जिससे यह और भी लाजवाब लगेगी।