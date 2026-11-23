सर्दियों में ऐसे बनाएं हरी लहसुन की चटनी

सर्दियों के दौरान घर पर 10 मिनट में बनाएं हरी लहसुन की चटनी, आसान है रेसिपी

लेखन अंजली 05:23 pm Nov 23, 202605:23 pm

क्या है खबर?

सर्दियों के दौरान हरी लहसुन की चटनी का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। हरी लहसुन में विटामिन-C, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको हरी लहसुन की चटनी बनाने का तरीका बताते हैं।