गर्मियों में ताजगी पाने के लिए बनाएं ग्रीक त्जतजिकी और समर रैप, जानिए इनकी रेसिपी

ग्रीक त्जतजिकी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक डिप है, जो गर्मियों में खाने का मजा बढ़ा सकता है। यह डिप दही, खीरे और अन्य मसालों से बनाया जाता है। इसे आप पराठे, रोटी या सलाद के साथ खा सकते हैं। इस लेख में हम आपको ग्रीक त्जतजिकी की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको एक हल्का समर रैप बनाने की विधि भी बताएंगे, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगा।

सामग्रियां ग्रीक त्जतजिकी बनाने के लिए जरूरी सामग्री इस व्यंजन को बनाने के लिए जो ज्यादातर चीजें चाहिए होंगी, वो आपकी रसोई में ही मिल जाएंगी। इसके लिए आपको आधा किलो गाढ़े दही, एक बड़े चम्मच जैतून के तेल, 2 से 3 कद्दूकस किए हुए खीरे, 2 से 3 लहसुन की कलियों (कुटी हुई), एक चम्मच धनिया, नमक (स्वादानुसार), काली मिर्च (स्वादानुसार) और थोड़ी-सी बारीक कटी हुई हरी धनिया या पुदीना की जरूरत पड़ेगी। इन चीजों के अलावा आप इसमें भारतीय मसाले भी डाल सकते हैं।

रेसिपी त्जतजिकी बनाने की रेसिपी सबसे पहले खीरे को कद्दूकस करके उसमें थोड़ा नमक मिलाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि उसका पानी निकल जाए। इसके बाद खीरे को हाथ से निचोड़कर उसका पानी निकाल दें। अब एक बड़े कटोरे में गाढ़ा दही, कटा हुआ लहसुन, जैतून का तेल, सूखा धनिया, नमक और काली मिर्च मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। अंत में इस मिश्रण में बारीक कटी हुई हरी धनिया या पुदीना डालें। आपका ग्रीक त्जतजिकी तैयार है।

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रैप समर रैप बनाने के लिए लगेगा ये सामान एक बार जब त्जतजिकी तैयार हो जाए तो उसके साथ खाने के लिए समर रैप भी तैयार कर लें। इसके लिए आपको 4 बड़ी रोटी या पराठे, 200 ग्राम उबला हुआ पनीर, एक कप सलाद पत्ते, एक कप कद्दूकस की हुई गाजर, एक कप कद्दूकस की हुई पत्तेदार सब्जियां (जैसे पालक, मेथी आदि), थोड़ी-सी बारीक कटी हुई हरी धनिया या पुदीना, थोड़ा-सा नींबू का रस, नमक और काली मिर्च (स्वादानुसार) चाहिए होंगे।

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