ताजे कॉर्न को खाने में शामिल करने के तरीके

ताजे कॉर्न को इन तरीकों से बनाएं अपने खाने का हिस्सा, लगेंगे स्वादिष्ट

लेखन अंजली 05:27 pm Nov 02, 202605:27 pm

क्या है खबर?

ताजे कॉर्न में कई पोषक तत्व होते हैं। यह विटामिन-C, फोलेट, थायमिन, राइबोफ्लेविन, पोटैशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। इसके सेवन से कैंसर से बचाव, हड्डियों को मजबूती और पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि, अगर आप ताजे कॉर्न को अलग-अलग तरीके से खाने की सोच रहे हैं तो आइए आज हम आपको इसके कुछ ऐसे स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे।