ताजे कॉर्न को इन तरीकों से बनाएं अपने खाने का हिस्सा, लगेंगे स्वादिष्ट
क्या है खबर?
ताजे कॉर्न में कई पोषक तत्व होते हैं। यह विटामिन-C, फोलेट, थायमिन, राइबोफ्लेविन, पोटैशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। इसके सेवन से कैंसर से बचाव, हड्डियों को मजबूती और पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि, अगर आप ताजे कॉर्न को अलग-अलग तरीके से खाने की सोच रहे हैं तो आइए आज हम आपको इसके कुछ ऐसे स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे।
#1
कॉर्न की टिक्की
इसके लिए सबसे पहले उबले हुए आलू और उबले हुए कॉर्न को एक साथ मैश कर लें, फिर इसमें हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, धनिया, नमक और थोड़ा-सा चाट मसाला डालकर अच्छे से मिलाएं।
अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बना लें। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करके टिक्कियों को दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक तलें।
जब सारी टिक्कियां तल जाएं तो इन्हें गर्मागर्म परोसें। यह एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है।
#2
कॉर्न की चाट
इसके लिए एक बड़े कटोरे में उबले हुए कॉर्न, बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालें। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा चाट मसाला, नमक, नींबू का रस और थोड़ा-सा भुना जीरा डालकर अच्छे से मिलाएं।
इसके बाद ऊपर से अनार के दाने डालकर इसे परोसें। आप चाहें तो इसमें उबले हुए आलू और सेव भी डाल सकते हैं। यह एक स्वादिष्ट और हल्का नाश्ता है।
#3
कॉर्न के पकोड़े
बारिश के मौसम में गर्मागर्म पकोड़े खाने का मजा ही कुछ अलग होता है।
इसके लिए सबसे पहले ताजे कॉर्न को बारीक काट लें, फिर बेसन में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा-सा पानी मिलाकर घोल तैयार करें। अब इसमें कटा हुआ कॉर्न डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इस घोल को गर्म तेल में डालकर सुनहरा होने तक तलें।
यह पकोड़ा चाय या कॉफी के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।
#4
कॉर्न की बिरयानी
सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में तेल गर्म करके उसमें प्याज भूनें, फिर इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें टमाटर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर मसाले को अच्छी तरह से भूनें।
इसके बाद इसमें उबले हुए चावल और उबले हुए कॉर्न मिलाएं। थोड़ी देर पकाने के बाद बिरयानी तैयार हो जाएगी। अंत में इसे धनिये से सजाकर गर्मागर्म परोसें। यह एक विशेष अवसर के लिए उपयुक्त हो सकता है।