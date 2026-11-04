त्योहार के मौसम में बनाएं ड्राई फ्रूट्स लड्डू, सेहत के लिए है फायदेमंद

सबसे पहले बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश को अलग-अलग करके अच्छे से धो लें।

इसके बाद एक पैन में थोड़े-से घी को गर्म करें, फिर इसमें सभी सूखे मेवों को डालकर उन्हें हल्का सुनहरा होने तक भूनें।

भूनने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकाल लें ताकि इनमें से अतिरिक्त घी निकल जाए। आप चाहें तो सूखे मेवों को धीमी आंच पर भी भून सकते हैं। सूखे मेवे ऊर्जा का अच्छा स्रोत होते हैं।