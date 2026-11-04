त्योहार के मौसम में बनाएं ड्राई फ्रूट्स लड्डू, सेहत के लिए है फायदेमंद
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और इस दौरान लोग मिठाइयां बनाना पसंद करते हैं। ऐसे में क्यों न इस बार मिठाई के रूप में ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाए जाएं। यह न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। ड्राई फ्रूट्स में मौजूद पोषक तत्व आपको ऊर्जा देते हैं और शरीर को मजबूत बनाते हैं। आइए आज हम आपको ड्राई फ्रूट्स लड्डू की रेसिपी बताते हैं।
स्टेप-1
सूखे मेवों को भूनें
सबसे पहले बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश को अलग-अलग करके अच्छे से धो लें।
इसके बाद एक पैन में थोड़े-से घी को गर्म करें, फिर इसमें सभी सूखे मेवों को डालकर उन्हें हल्का सुनहरा होने तक भूनें।
भूनने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकाल लें ताकि इनमें से अतिरिक्त घी निकल जाए। आप चाहें तो सूखे मेवों को धीमी आंच पर भी भून सकते हैं। सूखे मेवे ऊर्जा का अच्छा स्रोत होते हैं।
स्टेप-2
नारियल और मावा भूनें
अब उसी पैन में कदूकस किया हुआ नारियल डालें और इसे हल्का सुनहरा होने तक भूनें।
नारियल को भूनने के बाद एक प्लेट में निकाल लें। इसके बाद मावे को भी इसी पैन में भून लें। भूनने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लें और ठंडा होने दें।
मावा को भूनते समय गैस की आंच धीमी रखें ताकि मावा जल न जाए। नारियल से मिठाई का स्वाद और भी बढ़ जाता है।
स्टेप-3
सूखे मेवों का पाउडर बनाएं
सूखे मेवों को थोड़ा ठंडा होने के बाद मिक्सी में दरदरा पीस लें। अगर आप किशमिश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे दरदरा पीसने की बजाय मिक्सी में दरदरा काट लें।
अब एक कटोरे में बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश डालकर अच्छे से मिला लें। इसके बाद भुने नारियल और मावे को भी कटोरे में मिला दें। अब कटोरे में इलायची का पाउडर मिलाएं। मावा मिठाई को मलाईदार बनाता है।
स्टेप-4
लड्डू बनाएं
अब एक पैन में थोड़ा घी गर्म करें और उसमें गुड़ पाउडर को डालकर इसे धीमी आंच पर पिघलाएं। गुड़ पाउडर पिघलने के बाद इसमें सूखे मेवे का मिश्रण डालकर अच्छे से मिलाएं।
इसके बाद इस मिश्रण को ठंडा करके छोटे-छोटे लड्डू बना लें। आप इन लड्डुओं को 3 से 4 दिनों तक एयरटाइट डिब्बे में रख सकते हैं। आप चाहें तो इन लड्डुओं में अपनी पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं।