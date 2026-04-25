मशरूम को इन 5 तरीकों से बनाएं, सभी को आएंगे पसंद

मशरूम एक ऐसा घटक है, जो अपने अनोखे स्वाद और बनावट के कारण कई व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि पोषण से भरपूर भी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की विधि बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। इस तरह से मशरूम का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

#1 मशरूम टिक्का मशरूम टिक्का एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए मशरूम को दही और मसालों के मिश्रण में भिगोकर रखा जाता है, फिर इसे तंदूर या ओवन में पकाया जाता है। यह नाश्ता बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम होता है। इसे आप हरी चटनी के साथ परोस सकते हैं। इसके अलावा इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है और यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है।

#2 मशरूम भुर्जी मशरूम भुर्जी एक आसान और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते या दोपहर के खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए बारीक कटे हुए मशरूम को प्याज, टमाटर और मसालों के साथ भूनकर बनाया जाता है। इसमें हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और धनिया पत्ती डालकर इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। यह व्यंजन रोटी या परांठे के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसे बनाना भी सरल है और यह पौष्टिक भी है।

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#3 मशरूम करी मशरूम करी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप दाल-चावल या रोटी-परांठे के साथ खा सकते हैं। इसके लिए मशरूम को प्याज, टमाटर और मसालों के साथ पकाया जाता है। फिर इसमें नारियल का दूध डालकर इसे एक खास स्वाद दिया जाता है। यह करी न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी होती है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह आपके खाने को लाजवाब बना देती है।

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#4 मशरूम पुलाव मशरूम पुलाव एक खास व्यंजन है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए बासमती चावल को मसालेदार मशरूम ग्रेवी में पकाया जाता है। इसमें लौंग, दालचीनी, इलायची जैसी खुशबूदार मसालों का उपयोग किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसे बनाना आसान है और यह आपके खाने को एक नया ट्विस्ट देता है। यह पुलाव न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।