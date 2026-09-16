रसोई में मौजूद इन 5 चीजों से बनाएं सेहतमंद पेय, आसान हैं रेसिपी
क्या है खबर?
रसोई में मौजूद सामग्रियों से कई तरह के स्वादिष्ट पेय बनाए जा सकते हैं, जो हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इन पेय की विधि आसान होती है और इन्हें बनाना भी बहुत सरल है। इन पेय का सेवन न केवल ताजगी देता है, बल्कि शरीर को पोषण भी प्रदान करता है। आइए आज हम आपको रसोई में आसानी से मिलने वाली सामग्रियों से बनाए जाने वाले पेय की विधि बताते हैं।
#1
धनिया पत्ती का पानी
धनिया पत्ती का पानी पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है।
इसके लिए कुछ ताजे धनिये की पत्तियों को धोकर एक गिलास पानी में डालें और रातभर भिगोने दें। सुबह उठकर इसे छान लें और इसमें नींबू का रस मिलाकर पिएं।
यह पेय शरीर को साफ करने में मदद करता है और पेट की समस्याओं को दूर करता है। इसके नियमित सेवन से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है।
#2
अदरक और हल्दी का काढ़ा
अदरक और हल्दी का काढ़ा सर्दी-खांसी और जुकाम के लिए फायदेमंद होता है।
इसके लिए एक पैन में पानी गर्म करें, फिर उसमें कदूकस किया हुआ थोड़ा-सा अदरक डालें और उबाल आने दें। अब इसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर मिलाएं और 5 मिनट तक पकने दें। इसके बाद इसे छानकर शहद मिलाकर पिएं।
यह पेय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और शरीर को गर्माहट देता है, जिससे आप जल्दी ठीक हो जाते हैं।
#3
तुलसी की चाय
तुलसी की चाय सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करती है।
इसके लिए सबसे पहले एक पैन में पानी गर्म करें, फिर उसमें थोड़ी-सी तुलसी की पत्तियां डालें और इसे 5-10 मिनट तक उबालें। अब इसमें चीनी या शहद मिलाकर पिएं।
यह पेय तनाव को कम करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। इसके नियमित सेवन से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है।
#4
करीपत्ते की छाछ
करीपत्ता सेहत के लिए फायदेमंद होता है, जिसमें कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं।
इसे बनाने के लिए एक मिक्सर जार में कुछ करीपत्ते, दही, नमक, जीरा पाउडर और पानी डालकर अच्छे से पीस लें। अब इस मिश्रण को छानकर पिएं। यह पेय पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है और शरीर को ठंडक पहुंचाता है।
इसके नियमित सेवन से आपकी त्वचा भी निखरती है और बालों की समस्याएं दूर होती हैं।
#5
मेथी दाने का पानी
मेथी दाने में फाइबर और आयरन की मात्रा अधिक होती है, जो कब्ज दूर करने में सहायक होते हैं।
इसे बनाने के लिए रातभर कुछ मेथी दाने पानी में भिगो दें, फिर सुबह उठकर इस पानी को छानकर पिएं।
यह पेय शरीर की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और वजन घटाने में मदद करता है। इन सभी पेय को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप न केवल ताजगी पा सकते हैं बल्कि अपनी सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं।