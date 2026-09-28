रोजाना की यात्रा को बनाना चाहते हैं मजेदार? रास्ते में करें ये 5 काम

यात्रा के दौरान अपने पसंदीदा गाने या वार्ता सुनना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। इससे न केवल आपका मन खुश रहेगा, बल्कि समय भी जल्दी बीतेगा।

अगर आप मेट्रो या बस में सफर कर रहे हैं तो हेडफोन लगाकर अपनी पसंदीदा धुनें सुनें या कोई नई वार्ता सुनें। इससे आपकी यात्रा का समय भी आनंदमय हो जाएगा और आप नई चीजों के बारे में भी जान पाएंगे।

इस दौरान आप संदेश भी सुन सकते हैं।