पिंक सॉस पास्ता खाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा कैफे, जानें घर पर बनाने का तरीका

पिंक सॉस पास्ता खाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा कैफे, जानें घर पर बनाने का तरीका
क्या है खबर?
पास्ता एक ऐसा व्यंजन है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है। इसके कई प्रकार होते हैं, लेकिन पिंक सॉस पास्ता की बात ही कुछ और है। इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खाने के बाद आप इसे बार-बार खाने का मन करेगा। आइए आज हम आपको पिंक सॉस पास्ता की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।
सामग्री
पिंक सॉस पास्ता के लिए जरूरी सामान
इसे बनाने के लिए आपको एक कप पास्ता, एक कप दूध, 2 चम्मच टमाटर की प्यूरी, एक चम्मच मक्खन, आधा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, नमक (स्वादानुसार), एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चौथाई चम्मच सुखी जड़ी-बूटियां, एक बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ चीज, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, एक चम्मच बारीक कटी हुई गाजर और कद्दूकस किया हुआ चीज (सजावट के लिए) चाहिए होगा।
#1
इस तरह से शुरू करें पास्ता बनाने की प्रक्रिया
पिंक सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले पास्ता को उबलते पानी में थोड़ा नमक डालकर पकाएं। जब पास्ता नरम हो जाए तो उसे छानकर अलग रख दें।
अब एक पैन में मक्खन गर्म करें और उसमें प्याज, शिमला मिर्च और गाजर डालकर भूनें। इसके बाद इसमें टमाटर की प्यूरी डालें और कुछ मिनट तक पकाएं।
अब इसमें दूध, नमक, काली मिर्च, सुखी जड़ी-बूटियां और पनीर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और थोड़ी देर पकने दें।
#2
पास्ता को सॉस में मिलाएं
अब उबले हुए पास्ता को तैयार किए गए सॉस में डालकर अच्छे से मिलाएं। ध्यान रखें कि सॉस पास्ता पर अच्छी तरह से चढ़ जाए, ताकि हर कौर में उसका स्वाद बराबर आए।
इसके बाद इस मिश्रण को ढककर 2-3 मिनट तक पकाएं, ताकि सारे फ्लेवर अच्छे से मिल जाएं। इसके बाद गैस बंद कर दें और पास्ता को प्लेट में निकालकर सजावट के लिए थोड़ा कद्दूकस किया हुआ चीज छिड़कें।
#3
पिंक सॉस पास्ता को ऐसे परोसें
अब आपका पिंक सॉस पास्ता तैयार है और इसे गर्मा-गर्म परोसें। यह व्यंजन बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को बहुत पसंद आएगा।
आप इसे किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं या फिर जब भी कुछ जल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाना हो तो यह एक बेहतरीन विकल्प है।
इसके अलावा आप इसे अपनी पसंद के सलाद या ब्रेड के साथ भी परोस सकते हैं। यकीनन यह व्यंजन आपके परिवार और दोस्तों को बहुत पसंद आएगा।