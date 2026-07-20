दोपहर के खाने में बनाएं धनिया वाले आलू, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
आलू की सब्जी भारतीय रसोई में एक महत्वपूर्ण जगह रखती है और इसे कई तरीकों से बनाया जाता है। धनिया वाले आलू एक ऐसी सब्जी है, जो स्वाद में लाजवाब होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है। यह सब्जी न केवल आपके लंच या डिनर का स्वाद बढ़ाएगी बल्कि इसे खाने से आपको भरपूर ऊर्जा भी मिलेगी। आइए अब इस सब्जी को बनाने के लिए जरूरी चीजें और स्टेप्स के बारे में विस्तार से जानते हैं।
सामग्रियां
धनिया वाले आलू के लिए जरूरी चीजें
धनिया वाले आलू बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी।
एक किलो आलू, एक कप ताजा हरा धनिया, दो बड़े चम्मच तेल, एक छोटी चम्मच जीरा, एक चुटकी हींग, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक (स्वाद के अनुसार) और एक छोटी चम्मच अमचूर पाउडर।
इन चीजों को जुटाकर आप आसानी से धनिया वाले आलू बना सकते हैं।
स्टेप-1
आलू को उबालकर छीलें
सबसे पहले आलू को अच्छे से धो लें ताकि उनकी सतह से सारी गंदगी निकल जाए।
इसके बाद एक प्रेशर कुकर में आलू डालकर उन्हें पानी से भर दें और 2 सीटी आने पर गैस बंद कर दें। जब आलू ठंडे हो जाएं तो उन्हें छीलकर टुकड़ों में काट लें।
इस तरह से तैयार किए गए आलू की सब्जी में एक अलग ही स्वाद आएगा और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी।
स्टेप-2
मसाले भूनें
अब गैस चालू करके उस पर एक पैन रखें और उसमें तेल डालें। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें जीरा डालें और उसे सुनहरा होने तक भूनें।
इसके बाद इसमें हींग डालें और थोड़ी देर पकने दें। अब इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर मसाले को अच्छे से मिलाएं। मसाले को धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि उसकी खुशबू रसोई में न फैल जाए।
स्टेप-3
धनिया वाले आलू को पकाएं
अब इस मसाले में उबले हुए आलू डालकर अच्छे से मिलाएं ताकि सारे आलू मसाले से लिप जाएं। इसके बाद इस मिश्रण में नमक और अमचूर पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं।
अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक पकाएं ताकि सारे मसाले अच्छे से आलुओं में समा जाएं और उनका स्वाद बढ़ जाए।
इस तरह से आपकी धनिया वाले आलू की सब्जी तैयार हो जाएगी।
स्टेप-4
धनिया वाले आलू को परोसें
अब तैयार धनिया वाले आलू को एक बड़े प्लेट में निकालें और ऊपर से ताजा हरा धनिया डालकर सजाएं। इसे गर्मागर्म रोटी, परांठे या चावल किसी भी चीज के साथ परोसें और इसका आनंद लें।
यह सब्जी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहतमंद भी है। इसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ बांटकर उनकी तारीफें भी पा सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से धनिया वाले आलू बना सकते हैं।