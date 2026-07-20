धनिया वाले आलू की रेसिपी

दोपहर के खाने में बनाएं धनिया वाले आलू, जानिए रेसिपी

लेखन अंजली 10:14 am Jul 20, 202610:14 am

क्या है खबर?

आलू की सब्जी भारतीय रसोई में एक महत्वपूर्ण जगह रखती है और इसे कई तरीकों से बनाया जाता है। धनिया वाले आलू एक ऐसी सब्जी है, जो स्वाद में लाजवाब होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है। यह सब्जी न केवल आपके लंच या डिनर का स्वाद बढ़ाएगी बल्कि इसे खाने से आपको भरपूर ऊर्जा भी मिलेगी। आइए अब इस सब्जी को बनाने के लिए जरूरी चीजें और स्टेप्स के बारे में विस्तार से जानते हैं।