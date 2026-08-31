घर पर आसानी से बनाएं रंग-बिरंगी चूड़ियां, बढ़ाएंगी आपके हाथों की सुंदरता

गोलियों को सजाना चूड़ियां बनाने का पहला कदम है। इसके लिए आप अलग-अलग रंगों के धागों का उपयोग कर सकती हैं या फिर रंग कर सकती हैं।

अगर आप मोती या सितारे जोड़ना चाहती हैं तो पहले गोलियों पर छोटे-छोटे छेद करें, ताकि आप आसानी से इन्हें जोड़ सकें। इसके बाद आप इन पर रंग भर सकती हैं या फिर इन्हें किसी अन्य सजावट की सामग्री से सजा सकती हैं, जिससे ये और भी सुंदर दिखेंगी।