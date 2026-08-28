जन्माष्टमी पर बनाएं नारियल की बर्फी, आसान है रेसिपी

नारियल की बर्फी कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है। नारियल में मौजूद फाइबर पेट की सेहत को सुधारने में मदद कर सकता है।

इसके अलावा नारियल में मौजूद मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम पहुंचाने और रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद कर सकता है।

नारियल में पोटेशियम होता है, जो शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। नारियल में मैंगनीज होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है।