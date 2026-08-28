जन्माष्टमी पर बनाएं नारियल की बर्फी, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर लोग तरह-तरह के पकवान बनाते हैं। अगर आप हर बार की तरह इस बार कुछ नया बनाने की सोच रहे हैं तो नारियल की बर्फी आजमाएं। इसका स्वाद इतना बेहतरीन है कि यह आपके त्योहार को और भी खास बना देगी। आइए नारियल की बर्फी बनाने की आसान रेसिपी जानते हैं।
सामग्रियां
इन चीजों की पड़ेगी जरूरत
एक कप कदूकस किया हुआ नारियल, आधा कप दूध, एक चौथाई कप चीनी, एक बड़ी चम्मच देसी घी, एक बड़ी चम्मच बादाम, एक बड़ी चम्मच काजू, एक छोटी चम्मच इलायची का पाउडर, एक बड़ी चम्मच पिस्ता (बारीक कटा हुआ)
आप चाहें तो सामग्रियों की मात्रा को अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक सूखे मेवों का उपयोग कर सकते हैं।
स्टेप-1
इस तरह से करें शुरूआत
सबसे पहले एक पैन में देसी घी गर्म करके उसमें कदूकस किया हुआ नारियल डालकर उसे 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर भूनें।
इसके बाद इसमें दूध डालें और अच्छी तरह से मिलाएं। अब इसमें चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और तब तक पकाएं जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए।
इसके बाद इसमें इलायची का पाउडर मिलाएं। अब एक प्लेट में घी लगाकर इसमें मिश्रण को फैलाएं और ठंडा होने दें।
स्टेप-2
ऐसे करें परोसने से पहले तैयार
जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे बर्फी के आकार में काट लें। इसके बाद बर्फी के ऊपर बादाम, काजू और पिस्ता डालकर इसे परोसें। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रखकर ठंडा-ठंडा करके भी परोस सकते हैं।
यह बर्फी स्वाद में बेहद बेहतरीन है और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। इसलिए आप इसे आसानी से बना सकते हैं और अपने त्योहार को और भी खास बना सकते हैं।
लाभ
नारियल की बर्फी के फायदे
नारियल की बर्फी कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है। नारियल में मौजूद फाइबर पेट की सेहत को सुधारने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा नारियल में मौजूद मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम पहुंचाने और रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद कर सकता है।
नारियल में पोटेशियम होता है, जो शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। नारियल में मैंगनीज होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है।