नारियल को इन 5 तरीकों से बनाएं अपने खाने का हिस्सा, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

नारियल का हलवा एक अनोखा मिठाई विकल्प हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।

इसके लिए कदूकस किया हुआ ताजा नारियल लें, उसे घी में भूनें, फिर इसमें चीनी, इलायची पाउडर मिलाएं और अच्छी तरह पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए।

यह मिठाई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इसमें मौजूद नारियल आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इस हलवे को आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं।