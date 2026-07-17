नारियल को इन 5 तरीकों से बनाएं अपने खाने का हिस्सा, मिलेगा बेहतरीन स्वाद
क्या है खबर?
नारियल एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। नारियल का इस्तेमाल आप अपने रोजमर्रा के खाने में कर सकते हैं। आइए आज हम आपको नारियल से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने को और भी मजेदार बना देंगे और इसे पौष्टिक भी बनाएंगे।
#1
नारियल की चटनी
नारियल की चटनी दक्षिण भारतीय खाने में बहुत लोकप्रिय है।
इसे बनाने के लिए ताजे नारियल को पीस लें और उसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नींबू का रस और नमक मिलाएं। इस चटनी को डोसा, इडली या वड़ा के साथ खाया जा सकता है।
यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी आपकी सेहत को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा यह आपके खाने को एक खास लाजवाब स्वाद भी देती है।
#2
नारियल का पुलाव
नारियल का पुलाव एक अनोखा और पौष्टिक विकल्प हो सकता है।
इसे बनाने के लिए बासमती चावल को पानी में उबालें, फिर उसमें कदूकस किया हुआ ताजा नारियल डालें। इसके बाद इसमें नमक, हल्दी पाउडर और जीरा डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस पुलाव को आप किसी भी सब्जी या रायते के साथ परोस सकते हैं।
यह पुलाव खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इसमें मौजूद नारियल आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है।
#3
नारियल की खीर
नारियल की खीर एक मिठाई है, जो खास मौकों पर बनाई जाती है।
इसे बनाने के लिए चावल को दूध में उबालें, फिर उसमें कदूकस किया हुआ ताजा नारियल डालें। इसके बाद इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर पकाएं जब तक कि यह गाढ़ी न हो जाए।
यह मिठाई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इसमें मौजूद नारियल आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है।
#4
नारियल का हलवा
नारियल का हलवा एक अनोखा मिठाई विकल्प हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए कदूकस किया हुआ ताजा नारियल लें, उसे घी में भूनें, फिर इसमें चीनी, इलायची पाउडर मिलाएं और अच्छी तरह पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए।
यह मिठाई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इसमें मौजूद नारियल आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इस हलवे को आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं।
#5
नारियल की सब्जी
नारियल की सब्जी एक अनोखा व्यंजन हो सकता है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं।
इसके लिए कटे हुए प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट को तेल में भूनें, फिर इसमें कटे हुए आलू, मसाले मिलाकर पकाएं। अंत में इसमें कदूकस किया हुआ ताजा नारियल डालें और अच्छी तरह मिलाएं।
यह सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है। इन सभी व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके खाने को नया स्वाद देंगे।