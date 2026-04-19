गोभी को तवे पर ऐसे बनाएं स्वादिष्ट, जानिए 5 रेसिपी

गोभी एक ऐसी सब्जी है, जो हर मौसम में मिलती है और इसे कई तरह से पकाया जा सकता है। तवे पर बनी हुई गोभी न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी स्वादिष्ट और सेहतमंद गोभी की विधियां बताएंगे, जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। ये विधियां न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाएंगी, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं।

#1 तवे पर मसालेदार गोभी तवे पर मसालेदार गोभी बनाने के लिए आपको ताजे गोभी के फूलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना होगा। फिर इन टुकड़ों को तेल में जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट और अपने पसंदीदा मसालों (जैसे, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर आदि) के साथ भूनें। जब गोभी नरम हो जाए तो इसमें नींबू का रस और हरी धनिया डालकर इसे गर्मागर्म रोटी या परांठे के साथ परोसें। यह डिश न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#2 तवे पर पनीर और गोभी का मेल अगर आप पनीर पसंद करते हैं तो आपके लिए तवे पर पनीर और गोभी का मेल बहुत खास हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले पनीर को छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट और अपने पसंदीदा मसालों को डालें। अब इसमें कटे हुए पनीर और गोभी के टुकड़े डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकाएं ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं।

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#3 तवे पर मसालेदार आलू और गोभी आलू और गोभी का मेल हमेशा से ही लोगों को पसंद आता रहा है, अब इसे तवे पर भी बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आलू को उबालकर उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें। फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट और अपने पसंदीदा मसालों को डालें। अब इसमें उबले हुए आलू और गोभी के टुकड़े डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकाएं ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं।

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#4 तवे पर मसालेदार छोले और गोभी अगर आप छोले पसंद करते हैं तो तवे पर मसालेदार छोले और गोभी जरूर आजमाएं। इसके लिए छोले को पहले रातभर भिगोकर रख दें, फिर उसे प्रेशर कुकर में पकाएं। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट और अपने पसंदीदा मसालों को डालें। जब छोले नरम हो जाएं तो इसमें कटे हुए टमाटर डालें और थोड़ी देर पकाने दें। अंत में इसमें उबली हुई गोभी डालें और अच्छी तरह मिलाएं।