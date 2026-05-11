मिक्सी में बनाएं केले की स्मूदी, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
केला एक ऐसा फल है, जो हर मौसम में आसानी से मिल जाता है। यह स्वाद में मीठा और सेहत के लिए भी अच्छा है। क्या आपने कभी केले की स्मूदी मिक्सी में बनाया है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मिक्सी में केले की स्मूदी बना सकते हैं। यह न केवल बनाने में आसान है, बल्कि इसे पीने से आपको ताजगी और ऊर्जा भी मिलेगी। आइए इसके लिए जरूरी चीजें और रेसिपी जानें।
सामग्रियां
केले की स्मूदी बनाने के लिए जरूरी चीजें
केले की स्मूदी बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले 2-3 पके केले लें। इसके अलावा आप दूध या दही का उपयोग कर सकते हैं, जो आपके लिए सही लगे। साथ ही थोड़ी सी चीनी या शहद भी डाल सकते हैं, जिससे स्मूदी मीठी बनेगी। आप चाहें तो इसमें बर्फ के टुकड़े भी डाल सकते हैं, जिससे यह ठंडी और ताजगी भरी होगी।
स्टेप 1
मिक्सी में सभी चीजें डालें
अब मिक्सी की बारी आती है। सबसे पहले मिक्सी के जार में सभी चीजों को डालें। अगर आप दूध का उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें 2 कप दूध डालें। दही का उपयोग करने पर 1 कप दही डालें। इसके बाद 2-3 पके केले काटकर मिक्सी के जार में डालें। साथ ही 1-2 चम्मच चीनी या शहद भी डाल सकते हैं, जिससे स्मूदी मीठी बनेगी। अगर आप बर्फ का उपयोग कर रहे हैं तो 4-5 बर्फ के टुकड़े भी डालें।
स्टेप 2
मिक्सी को चालू करें
अब मिक्सी को चालू करें और सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएं। आपको मिक्सी को कुछ मिनट तक चलाना पड़ेगा ताकि सभी चीजें अच्छी तरह से पिस जाएं और एकसार हो जाएं। ध्यान रखें कि मिक्सी को ज्यादा न चलाएं, वरना स्मूदी बहुत पतली हो जाएगी। बस जब आपको लगे कि सभी चीजें अच्छी तरह से मिल गई हैं, तब मिक्सी बंद कर दें।
स्टेप 3
तैयार स्मूदी को गिलास में डालें
अब तैयार स्मूदी को गिलास में डालें और ऊपर से थोड़े सी कटे हुए केले की सजावट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े भी डाल सकते हैं, जिससे यह और भी ठंडी और ताजगी भरी लगेगी। इस तरह से आपका घर पर तैयार किया हुआ केला स्मूदी तैयार हो गया। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे पीकर आप तरोताजा महसूस करेंगे।
फायदे
केले की स्मूदी पीने के फायदे
केले की स्मूदी पीना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। केले में पोटेशियम, विटामिन-C और फाइबर होते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व हैं। दूध या दही डालने से इसमें प्रोटीन भी शामिल हो जाती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाती है। शक्कर या शहद डालने से इसमें प्राकृतिक मिठास आती है, जिससे यह और भी स्वादिष्ट बन जाता है। इस प्रकार मिक्सी में बनाया गया केला का स्मूदी न केवल स्वादिष्ट, बल्कि सेहतमंद भी होता है।