पैरों की देखभाल के लिए घर पर बनाकर इस्तेमाल करें ये फुट क्रीम
क्या है खबर?
पैर रोजाना पूरे दिन हमारे शरीर का भार उठाते हैं, लेकिन हम उनकी देखभाल करना भूल जाते हैं। पैरों की त्वचा को रूखा और बेजान होने से बचाने के लिए उन्हें मुलायम बनाकर रखना जरूरी है। इसके लिए फुट क्रीम से बेहतर कुछ नहीं है। आइए आज हम आपको घर पर आसानी से बनाई जाने वाली फुट क्रीम के बारे में बताते हैं, जो आपके पैरों को नरम और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगी।
#1
नारियल तेल और शहद की फुट क्रीम
सामग्री: एक चौथाई कप नारियल तेल और एक चम्मच शहद।
फुट क्रीम बनाने का तरीका: सबसे पहले नारियल तेल को हल्का गर्म करें, फिर उसमें शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर एक साफ बोतल में भर लें।
इस्तेमाल करने का तरीका: सोने से पहले अपने पैरों को धोकर सुखा लें, फिर इस मिश्रण को अपने पैरों पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। इसके बाद मोजे पहन लें और रातभर इसे लगे रहने दें।
#2
एलोवेरा जेल और विटामिन-E कैप्सूल
सामग्री: दो चम्मच एलोवेरा जेल और एक विटामिन-E कैप्सूल।
फुट क्रीम बनाने का तरीका: एक कटोरे में एलोवेरा जेल निकालें, फिर उसमें विटामिन-E का तेल डालें। अच्छे से मिलाएं ताकि यह एक समान हो जाए।
इस्तेमाल करने का तरीका: अपने पैरों को धोकर सुखा लें, फिर इस मिश्रण को अपने पैरों पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। इसके बाद मोजे पहन लें और रातभर इसे लगे रहने दें।
#3
नारियल तेल और लैवेंडर तेल
सामग्री: दो चम्मच नारियल का तेल और तीन बूंदें लैवेंडर तेल।
फुट क्रीम बनाने का तरीका: एक कटोरे में नारियल का तेल निकालें, फिर उसमें लैवेंडर तेल मिलाएं। अच्छे से मिलाएं ताकि यह एक समान हो जाए।
इस्तेमाल करने का तरीका: सोने से पहले अपने पैरों को धोकर सुखा लें, फिर इस मिश्रण को अपने पैरों पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। इसके बाद मोजे पहन लें और रातभर इसे लगे रहने दें।
#4
गुलाब जल और शिया बटर
सामग्री: दो चम्मच गुलाब जल और एक चम्मच शिया बटर।
फुट क्रीम बनाने का तरीका: एक कटोरे में गुलाब जल निकालें, फिर उसमें शिया बटर डालकर अच्छे से मिलाएं।
इस्तेमाल करने का तरीका: अपने पैरों को धोकर सुखा लें, फिर इस मिश्रण को अपने पैरों पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। इसके बाद मोजे पहन लें और रातभर इसे लगे रहने दें।