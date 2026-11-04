त्योहारों के दौरान बनाकर खाएं वेज ओट्स टिक्की, आसान है रेसिपी

जब मिश्रण अच्छे से गूंध जाए तो इसमें थोड़ा चाट मसाला मिलाएं, फिर इस मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें चपटा कर लें।

इसके बाद सभी टिक्कियों को ब्रेड के चूरे में लपेटकर एक तरफ रख दें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके इसमें टिक्कियों को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तल लें।

जब सभी टिक्कियां अच्छे से तल जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें, फिर गर्मागर्म टिक्कियों को हरी चटनी के साथ परोसें।