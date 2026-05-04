फूलगोभी से बनाकर खाएं ये विभिन्न व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

फूलगोभी एक ऐसी सब्जी है, जो भारतीय रसोई में बहुत ही आम है। आमतौर पर लोग इसे आलू के साथ ही पकाते हैं, लेकिन इससे कई अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे खास फूलगोभी के व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे। इन व्यंजनों को बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और ये सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं।

#1 फूलगोभी का पुलाव फूलगोभी का पुलाव एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, लौंग, दालचीनी डालें। इसके बाद बारीक कटी प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें कटे हुए टमाटर और मसाले मिलाएं, फिर इसमें फूलगोभी डालकर थोड़ी देर पकाएं। अंत में चावल डालकर पानी मिलाएं और ढक्कन लगाकर पकने दें।

#2 फूलगोभी की टिक्की फूलगोभी की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू और कटी हुई फूलगोभी को मिलाकर मैश कर लें, फिर इसमें बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और मसाले डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर तेल गर्म करके सुनहरा होने तक तलें। गर्मागर्म टिक्कियों को हरी चटनी के साथ परोसें।

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#3 फूलगोभी का परांठा फूलगोभी का परांठा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप नाश्ते या दोपहर के खाने में खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में कटी हुई फूलगोभी, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और मसाले मिलाकर गूंध लें, फिर इस आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर तेल लगाकर दोनों तरफ सुनहरा होने तक पकाएं। इसे दही या अचार के साथ खाएं।

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