ईद के जश्न के दौरान बनाएं ये 5 तरह के शाकाहारी कबाब, सभी को आएंगे पसंद

ईद के मौके पर तरह-तरह के पकवान बनाए जाते हैं। अगर आप इस बार ईद पर कुछ नया बनाने की सोच रहे हैं तो घर पर शाकाहारी कबाब बनाएं। ये स्वादिष्ट और सेहतमंद होते हैं और इन्हें बनाना काफी आसान है। इस लेख में हम आपको 5 तरह के शाकाहारी कबाब की रेसिपी बताएंगे, जो आपके मेहमानों को खुश कर देंगे और आपके खाने के स्वाद को बढ़ा देंगे। इन्हें चटनी या बिरयानी के साथ परोसें।

#1 पनीर और पालक के कबाब पनीर और पालक के कबाब एक बेहतरीन विकल्प हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पालक को उबालकर उसका पानी निकाल लें, फिर उसे मैश करें। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर, बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाएं। इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर तवे पर सेंके। यह कबाब न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं। इसे चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें और इसका आनंद लें।

#2 आलू और मटर के कबाब आलू और मटर के कबाब बनाने के लिए उबले हुए आलू को मैश करें और उसमें उबली हुई मटर, बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाएं। इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर तवे पर सेंके। ये कबाब कुरकुरे होते हैं और चटनी या टमाटर की चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इसे बनाना भी काफी आसान है और यह किसी भी पार्टी या खास मौके पर परोसने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Advertisement

#3 दाल के कबाब दाल के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल या अरहर दाल को रातभर भिगो दें। फिर उसे पीसकर उसमें बारीक कटी हुई सब्जियां, जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाएं। इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर तवे पर सेंके। यह कबाब बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और किसी भी पार्टी में परोसने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। इन्हें चटनी या टमाटर की चटनी के साथ खाया जा सकता है।

Advertisement

#4 बेक्ड कबाब बेक्ड कबाब सेहत के लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं। इसके लिए आलू, गाजर और मटर जैसी सब्जियों को उबालकर मैश करें, फिर उसमें ब्रेड का चूरा, कॉर्नफ्लोर और मसाले मिलाकर गोले बनाएं। इन गोलों को ओवन में बेक करके परोसें। यह कबाब कुरकुरे होते हैं और बिना तेल के बनने के कारण सेहत के लिए अच्छे हैं। इसे चटनी या टमाटर की चटनी के साथ खाया जा सकता है।