गर्मियों में बनाकर खाएं ये 5 तरह की कुल्फी, स्वाद ऐसा कि चाटते रह जाएंगे उंगलियां

गर्मियों में ठंडी-ठंडी कुल्फी खाना किसे पसंद नहीं होता? यह भारतीय आइसक्रीम शरीर को ताजगी और ठंडक से भर देती है। बाजार में मिलने वाली कुल्फी में कृत्रिम रंग और स्वाद होते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ऐसे में आप इसे आसानी से घर पर भी बना सकते हैं। आज हम आपको 5 ऐसी कुल्फियों की रेसिपी बताने वाले हैं, जिनका स्वाद चखने के बाद आप इन्हें बार-बार खाना चाहेंगे।

#1 आम की कुल्फी आम की कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले पके आमों का गूदा निकाल लें और उसे मिक्सर में डालकर पीस लें। अब इसमें दूध, चीनी और थोड़ी-सी मलाई या क्रीम मिला दें। इस मिश्रण को अच्छी तरह से फेंटें, जब तक कि यह मलाईदार न हो जाए। इसके बाद इस मिश्रण को कुल्फी के सांचे में डालकर फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। जब यह पूरी तरह से जम जाए तो इसे ठंडा-ठंडा परोसें।

#2 बादाम की कुल्फी बादाम की कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले कुछ बादाम को रातभर पानी में भिगो दें, ताकि वे नरम हो जाएं। अगले दिन भीगे हुए बादामों को पीसकर पेस्ट बना लें। अब इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह से फेंटें, जब तक कि यह मलाईदार न हो जाए। अब इस मिश्रण को कुल्फी के सांचे में डालकर फ्रीजर में जमने दें। ऊपर से बादाम के कुछ टुकड़े डालना न भूलें।

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#3 गुलाब की कुल्फी गुलाब की कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें चीनी मिलाएं, जब तक कि वह पूरी तरह से घुल न जाए। अब इसमें गुलाब जल और गुलाब की पंखुड़ियां मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा होने दें और फिर इसे कुल्फी के सांचे में डालकर फ्रीजर में जमने दें। जब यह पूरी तरह से जम जाए तो इसे ठंडा-ठंडा परोसें। आप चाहें तो इसमें रंग और स्वाद के लिए गुलाब का शरबत डाल सकते हैं।

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#4 पिस्ता की कुल्फी पिस्ता की कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले पिस्ता को भून लें और ठंडा होने दें। अब इन्हें पीसकर इनका पेस्ट बना लें। फिर दूध उबालें और उसमें चीनी डालें, जब तक कि वह पूरी तरह से घुल न जाए। अब इसमें इलायची पाउडर और पिस्ता का पेस्ट मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा होने दें और फिर इसे कुल्फी के सांचे में डालकर फ्रीजर में जमने दें। जब यह पूरी तरह से जम जाए तो इसे ठंडा-ठंडा परोसें।