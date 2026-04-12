ताजा तुलसी और पुदीने से गर्मियों में बनाकर खाएं ये 5 व्यंजन, मिलेगी भरपूर ताजगी

पुदीना और तुलसी न केवल खाने में स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि ये कई स्वास्थ्य लाभ भी देते हैं। गर्मियों में इनका सेवन शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद कर सकता है। आइए आज हम आपको पुदीने और तुलसी से बनाए जाने वाले ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो न केवल आपके खाने का मजा बढ़ाएंगे, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपको भरपूर ताजगी दे सकते हैं।

#1 पुदीने और तुलसी की चटनी पुदीने और तुलसी की चटनी एक बेहतरीन साइड डिश है, जो आपके खाने के स्वाद को बढ़ा सकती है। इसे बनाने के लिए ताजे पुदीने की पत्तियों को हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, तुलसी की पत्तियों और नींबू के रस के साथ पीस लें। आप इसे मिक्सी में पीस सकते हैं या फिर इसके लिए सिलबट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चटनी को आप समोसे, कचौड़ी या किसी भी स्नैक्स के साथ परोस सकते हैं।

#2 पुदीने और तुलसी का रायता पुदीने और तुलसी का रायता एक हल्का और ताजगी भरा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी मुख्य भोजन के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए दही में ताजा पुदीना और तुलसी की पत्तियां पीसकर मिलाएं और उसमें नमक, भुना जीरा पाउडर और थोड़ा-सा कटा हुआ खीरा डालें। यह रायता न केवल आपके खाने को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि पाचन को भी सुधारता है और गर्मियों में शरीर को ठंडक देता है।

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#3 पुदीने और तुलसी की चाय पुदीने और तुलसी की चाय एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए पानी उबालें और उसमें कुछ पुदीने और तुलसी की पत्तियां डालें। फिर इसमें थोड़ी-सी चीनी या शहद मिलाकर इसे गर्मा-गर्म परोसें। यह चाय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और तनाव कम करने में सहायक है। इसके अलावा यह चाय पाचन को भी सुधारती है और शरीर को ठंडक देती है।

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#4 पुदीने और तुलसी का शरबत पुदीने और तुलसी का शरबत एक ताजगी भरा पेय है, जिसे आप गर्मियों में आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए ताजे पुदीने की पत्तियां, तुलसी की पत्तियां, चीनी और पानी मिलाकर उसका सिरप तैयार करें। फिर उसमें नींबू का रस डालें। इस सिरप को ठंडे पानी या सोडा में मिलाकर परोसें। यह पेय न केवल आपको तरोताजा करेगा, बल्कि शरीर को ठंडक भी देगा। इसे आप किसी भी अवसर पर बना सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं।