मूंगफली के इस्तेमाल से बनाकर खाएं ये 5 व्यंजन, आसान हैं रेसिपी
क्या है खबर?
मूंगफली में प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, इसलिए इसे अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद है। आमतौर पर लोग मूंगफली का सेवन सूखा ही करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूंगफली से कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको मूंगफली से बनाए जाने वाले कुछ व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप कुछ मिनटों में घर पर तैयार कर सकते हैं।
#1
मूंगफली की खिचड़ी
मूंगफली की खिचड़ी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल और दाल को धोकर भिगो दें, फिर कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें मूंगफली को भूनें। अब इसमें चावल और दाल डालकर भूनें, फिर पानी डालकर इसे पकने दें। थोड़ी देर बाद इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
इसे ढककर पकने दें जब तक कि खिचड़ी नरम न हो जाए।
#2
मूंगफली की चटनी
मूंगफली की चटनी एक बेहतरीन साइड डिश है, जिसे आप किसी भी खाने के साथ परोस सकते हैं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफली को भून लें, फिर इसे ठंडा करके मिक्सी में पीस लें। अब इसमें हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और नमक मिलाकर फिर से पीसें। आप इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।
यह चटनी आपके खाने को और भी स्वादिष्ट बना देगी।
#3
मूंगफली की बर्फी
मूंगफली की बर्फी एक मीठा व्यंजन है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफली को भूनकर उसका छिलका उतार लें, फिर इसे मिक्सी में पीस लें। अब एक कढ़ाई में चीनी और पानी की चाशनी बनाकर उसमें पिसी हुई मूंगफली मिलाएं और अच्छी तरह पकाएं जब तक मिश्रण गाढ़ा न हो जाए।
इसके बाद इसे थाली में फैलाकर ठंडा होने दें, फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
#4
मूंगफली की करी
मूंगफली की करी एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट तैयार करें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा डालें, फिर तैयार मसाला डालकर भूनें। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें भुनी हुई मूंगफली डालें और पानी मिलाकर पकने दें।
अंत में नमक, हल्दी और गरम मसाला डालकर कुछ मिनट पकाएं।
#5
मूंगफली का हलवा
मूंगफली का हलवा एक मीठा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले सूजी को घी में भून लें, फिर उसमें पीसी हुई मूंगफली मिलाएं। अब इसमें दूध और चीनी डालकर पकाएं जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। अंत में इलायची पाउडर मिलाकर गर्मागर्म परोसें।
ये सभी व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं इसलिए इन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करें।