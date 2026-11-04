मूंगफली के इस्तेमाल से बनाकर खाएं ये 5 व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

मूंगफली की खिचड़ी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं।

इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल और दाल को धोकर भिगो दें, फिर कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें मूंगफली को भूनें। अब इसमें चावल और दाल डालकर भूनें, फिर पानी डालकर इसे पकने दें। थोड़ी देर बाद इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

इसे ढककर पकने दें जब तक कि खिचड़ी नरम न हो जाए।