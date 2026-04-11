कुछ हल्का और पौष्टिक खाना है? पिएं मोरिंगा से बने ये 5 शाकाहारी सूप

मोरिंगा एक पौष्टिक सुपरफूड है, जिसे सहजन भी कहते हैं। इसमें कई जरूरी विटामिन और मिनरल होते हैं, जो सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। आमतौर पर इसे सलाद या सब्जी के रूप में खाया जाता है। हालांकि, इससे कई स्वादिष्ट सूप भी बनाए जा सकते हैं, जो हल्का भोजन पसंद करने वालों के लिए बढ़िया रहते हैं। इस लेख में हम आपको मोरिंगा से बनाए जाने वाले 5 पौष्टिक सूप की रेसिपी बताएंगे, जो शाकाहारी होते हैं।

#1 सहजन और दाल का सूप सहजन और दाल का सूप एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंगदाल को उबालें और उसे मिक्सी में पीस लें। अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। इसके बाद कटी हुई सहजन की पत्तियां डालें और थोड़ी देर भूनें। अब पिसी हुई दाल, हल्दी पाउडर, नमक और पानी डालकर पकाएं। अंत में नींबू का रस मिलाकर गर्मा-गर्म परोसें।

#2 सहजन और सब्जी का सूप सहजन और सब्जी का सूप बनाने के लिए सबसे पहले सहजन की पत्तियों को धोकर काट लें। अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद कटे हुए सहजन की पत्तियां डालें और थोड़ी देर पकाएं। अब पानी, नमक और काली मिर्च डालकर उबालें। अंत में नींबू का रस मिलाकर गर्मा-गर्म परोसें। आप चाहें तो इसमें सहजन भी शामिल कर सकते हैं।

Advertisement

#3 सहजन के पत्तों का खट्टा-मीठा सूप खट्टा-मीठा स्वाद पसंद करने वालों के लिए सहजन के पत्तों का खट्टा-मीठा सूप बेहतरीन हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सहजन की पत्तियों को धोकर काट लें। अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग और हरी मिर्च डालें। इसके बाद कटे हुए टमाटर डालकर पकाएं, जब तक वे नरम न हो जाएं। अब इसमें पानी, नमक, गुड़ और नींबू रस मिलाकर कुछ देर पकाएं। अंत में धनिया पत्ती से सजाकर परोसें।

Advertisement

#4 सहजन की पत्तियों वाला मसालेदार सूप मसालेदार स्वाद पसंद करने वालों के लिए सहजन की पत्तियों वाला मसालेदार सूप बेहतरीन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सहजन की पत्तियों को धोकर काट लें। अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, करी पत्ता और हरी मिर्च डालें। इसके बाद कटे हुए प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला मिलाएं। अंत में पानी डालकर उबालें।