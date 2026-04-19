कमल कंद से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

कमल की कंद एक पौष्टिक सब्जी है, जो भारतीय रसोई में अपनी खास जगह रखती है। आमतौर पर इसे अचार या करी में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी इसकी अन्य व्यंजनों के बारे में सोचा है? इस लेख में हम आपको कमल की कंद से बनाए जाने वाले कुछ अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों की विधि बताएंगे, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 कमल कंद की टिक्की कमल कंद की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कमल की कंद को उबालकर मैश कर लें, फिर इसमें उबले हुए आलू, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती और मसाले मिलाकर टिक्की बनाएं। अब इन टिक्कियों को तेल में सुनहरा होने तक तलें और हरी चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।

#2 कमल कंद की सब्जी कमल कंद की सब्जी एक पारंपरिक पकवान है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और मसालों का तड़का लगाएं, फिर इसमें कटे हुए कमल की कंद डालें और धीमी आंच पर पकने दें। जब सब्जी गाढ़ी हो जाए तो इसमें गरम मसाला और हरी धनिया डालकर इसे गर्मागर्म रोटी या चावल के साथ परोसें।

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#3 कमल कंद के कबाब कमल कंद के कबाब एक अच्छा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी पार्टी या खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कमल की कंद को उबालकर मैश कर लें, फिर इसमें उबली हुई मूंगफली, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर छोटे-छोटे कबाब बनाएं। अब इन कबाब को तवे पर हल्का सा तेल लगाकर सेंक लें और हरी चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।

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#4 कमल कंद की बिरयानी कमल कंद की बिरयानी एक अनोखी और स्वादिष्ट बिरयानी है, जिसे आप अपने मेहमानों को खुश करने के लिए बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बासमती चावल पकाएं, फिर प्याज, टमाटर और मसालों का तड़का लगाकर उसमें कटे हुए कमल की कंद डालें और धीमी आंच पर पकने दें। अब इसमें पके हुए चावल मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं और धीमी आंच पर कुछ मिनट पकाकर इसे गर्मागर्म परोसें।