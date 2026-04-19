कटहल से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

कटहल एक ऐसा फल है, जिसका उपयोग कई तरह के व्यंजनों में किया जा सकता है। आमतौर पर कटहल को सब्जी के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई अनोखे व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? आइए आज हम आपको कटहल से बनने वाले कुछ अनोखे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।

#1 कटहल की बिरयानी कटहल की बिरयानी एक बेहतरीन विकल्प है, जो शाकाहारियों के लिए खासतौर पर आकर्षक है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कटहल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर मसालों के साथ मैरीनेट करें, फिर बासमती चावल को अलग पकाएं। अब एक बड़े बर्तन में घी डालकर उसमें प्याज, टमाटर और मसाले डालें, फिर इसमें मैरीनेटेड कटहल मिलाएं और ऊपर से पके हुए चावल डालकर धीमी आंच पर दम दें। आपकी कटहल बिरयानी तैयार है।

#2 कटहल के कबाब कटहल के कबाब एक स्वादिष्ट नाश्ता हो सकता है, जिसे आप किसी भी पार्टी या खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए पहले कटहल को उबालकर उसका पानी निकाल लें, फिर उसे दरदरा पीस लें। अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, पुदीना पत्ती और अन्य मसाले मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोल आकार में बनाकर तवे पर तेल डालकर सेंके। आपके स्वादिष्ट कटहल के कबाब तैयार हैं।

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#3 कटहल का अचार अगर आपको अचार खाना पसंद है तो कटहल का अचार जरूर आजमाएं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कटहल को छोटे टुकड़ों में काटकर धूप में सुखा लें, फिर इसमें सरसों का तेल, सरसों के बीज, मेथी दाना, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को कांच की बोतल में भरकर धूप में रखें ताकि मसाले अच्छे से जम जाएं। आपका कटहल का अचार तैयार है।

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#4 कटहल की टिक्की कटहल की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उबले हुए आलू और उबले हुए कटहल को मैश कर लें, फिर इसमें बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक मिलाकर मिश्रण तैयार करें। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाएं और तवे पर तेल डालकर सेंके। आपकी स्वादिष्ट कटहल की टिक्की तैयार हैं।