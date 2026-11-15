सर्दियों में बनाकर खाएं चुकंदर के ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान है रेसिपी

चुकंदर का परांठा एक बेहतरीन नाश्ता या दोपहर के खाने का विकल्प हो सकता है।

इसे बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को कदूकस कर लें, फिर गेहूं के आटे में नमक, अजवाइन और थोड़ा-सा तेल मिलाकर गूंध लें। अब इस आटे में कदूकस किया हुआ चुकंदर मिलाएं और इसे परांठे की तरह बेलकर तवे पर सेंक लें।

इसे दही या अचार के साथ परोसें। यह परांठा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहतमंद भी है।