सर्दियों में बनाकर खाएं चुकंदर के ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
चुकंदर एक ऐसी सब्जी है, जो सर्दियों में ही बाजार में मिलती है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। चुकंदर में आयरन, फोलेट और विटामिन-C की अच्छी मात्रा होती है, जो इसे सेहत के लिए जरूरी बनाते हैं। आइए चुकंदर से बनने वाले कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है।
#1
चुकंदर का परांठा
चुकंदर का परांठा एक बेहतरीन नाश्ता या दोपहर के खाने का विकल्प हो सकता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को कदूकस कर लें, फिर गेहूं के आटे में नमक, अजवाइन और थोड़ा-सा तेल मिलाकर गूंध लें। अब इस आटे में कदूकस किया हुआ चुकंदर मिलाएं और इसे परांठे की तरह बेलकर तवे पर सेंक लें।
इसे दही या अचार के साथ परोसें। यह परांठा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहतमंद भी है।
#2
चुकंदर का हलवा
चुकंदर का हलवा एक खास मिठाई है, जिसे खास मौकों पर तैयार किया जा सकता है।
इसके लिए सबसे पहले चुकंदर को कदूकस कर लें और उसे घी में भूनें, फिर इसमें दूध डालकर पकाएं जब तक कि वह गाढ़ा न हो जाए। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छे से मिलाएं।
यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहतमंद भी है। इसे गर्मागर्म परोसें और परिवार का दिल जीतें।
#3
चुकंदर की सब्जी
चुकंदर की सब्जी एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और मसालों का तड़का लगाएं, फिर उसमें कदूकस किया हुआ चुकंदर डालकर पकने दें। इसमें नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर मिलाएं।
इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि चुकंदर नरम न हो जाए। इसे रोटी या चपाती के साथ परोसें।
#4
चुकंदर का रायता
गर्मियों में ठंडा-ठंडा रायता खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो चुकंदर का रायता जरूर बनाएं।
इसके लिए सबसे पहले दही को फेंट लें, फिर उसमें कदूकस किया हुआ चुकंदर, भूना जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा-सा हरा धनिया मिला दें।
यह रायता न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहतमंद भी है। इसे खाने के साथ परोसें।
#5
चुकंदर का अचार
अचार तो हर घर में बनता है, लेकिन क्या आपने कभी चुकंदर का अचार आजमाया है?
इसे बनाने के लिए सबसे पहले कद्दूकस किया हुआ चुकंदर लें, फिर उसमें सरसों का तेल, मेथी दाना, सौंफ, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर अच्छे से मिला लें।
इस मिश्रण को कांच की बोतल में भरकर धूप में रखें ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। यह अचार खाने में काफी स्वादिष्ट लगता है।