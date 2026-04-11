राजमा को डाइट में शामिल करने के लिए उससे बनाएं ये 4 सेहतमंद रैप्स, बढ़ाएंगे ताकत

राजमा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट फलिया है। इससे केवल राजमा की दाल ही नहीं, बल्कि कई अन्य व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। आज हम आपको राजमा से बनाए जाने वाले 4 रैप्स की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो आपके लंच टाइम को मजेदार और स्वादिष्ट बना देंगे। ये रैप्स न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि पौष्टिक भी हैं और इन्हें बनाना भी आसान है। इन्हें खाने से आपको ऊर्जा मिलेगी और आपकी ताकत बढ़ेगी।

#1 राजमा भरा रैप सबसे पहले राजमा को रातभर पानी में भिगो दें, फिर उन्हें उबालकर नरम कर लें। एक कड़ाही में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मसाले डालकर भूनें, फिर इसमें उबले हुए राजमा मिलाएं। इस मिश्रण को रोटी या पराठे पर डालकर रोल बना लें। ऊपर से हरा धनिया और नींबू का रस छिड़कें। यह रैप स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है और इसे आप अपने खाने के डिब्बे में भी रख सकते हैं।

#2 तीखा राजमा रैप तीखा राजमा रैप बनाने के लिए सबसे पहले राजमा को उबालकर नरम कर लें। अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। इसके बाद प्याज, टमाटर और मसाले डालकर भूनें। उबले हुए राजमा मिलाएं और थोड़ी देर पकने दें। इस मिश्रण को रोटी या पराठे पर डालकर रोल बना लें। ऊपर से हरी मिर्च और हरा धनिया छिड़कें। यह रैप तीखा और स्वादिष्ट है, जो आपके लंच टाइम को मजेदार बनाएगा।

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#3 मलाईदार नारियल करी वाला राजमा रैप मलाईदार नारियल करी वाला राजमा रैप बनाने के लिए नारियल का दूध तैयार करें। अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। इसके बाद प्याज, टमाटर और मसाले डालकर भूनें। इसमें उबले हुए राजमा मिलाएं और नारियल का दूध डालकर पकने दें। इस मिश्रण को रोटी या पराठे पर डालकर रोल बना लें। ऊपर से हरी मिर्च और हरा धनिया छिड़ककर खाएं।

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