एयर फ्रायर में बनाकर खाएं स्टफ्ड अचार ब्रेड रोल्स, आसान है रेसिपी

अचार का स्वाद भारतीय खाने का एक जरूरी हिस्सा है। अगर आप अचार के शौकीन हैं, तो आज हम आपको एक खास रेसिपी के बारे में बताते हैं, जो आपके खाने का मजा बढ़ा देगी। यह है एयर फ्रायर स्टफ्ड अचार ब्रेड रोल्स। इस रेसिपी में हम ब्रेड के अंदर मसालेदार और खट्टा-मीठा अचार भरेंगे, जिसे आप एयर फ्रायर में आसानी से बना सकते हैं। आइए इसकी आसान रेसिपी जानते हैं।

सामग्रियां ब्रेड रोल्स के लिए जरूरी चीजें ब्रेड रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले 8-10 ब्रेड स्लाइस, 1/2 कप मीठा आम का अचार, 1/4 कप हरी मिर्च का अचार, 1/4 कप पनीर (कद्दूकस किया हुआ), 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई प्याज लेलें। इसके अलावा 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, नमक (स्वादानुसार), 2 बड़े चम्मच मैदा, थोड़ी-सी ब्रेड के चूरा, तेल (सिर्फ थोड़ा सा) लेलें।

स्टेप-1 ब्रेड रोल्स बनाने का तरीका सबसे पहले ब्रेड स्लाइस को हल्का गीला करें ताकि वे आसानी से फटें नहीं। इसके लिए पानी में थोड़ा नमक डालकर हल्का गर्म करें, फिर उसमें ब्रेड स्लाइस को कुछ सेकंड डुबोएं। अब एक प्लेट में मैदा, ब्रेड के चूरा और थोड़ा पानी मिलाकर एक घोल तैयार करें। इस घोल को ब्रेड स्लाइस पर लगाकर उसके ऊपर दूसरी ब्रेड स्लाइस रखें। इसके बाद ब्रेड के चारों ओर घोल को अच्छी तरह से लगाकर किनारों को बंद कर दें।

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स्टेप-2 स्टफिंग तैयार करने का तरीका ब्रेड रोल्स बनाने के लिए स्टफिंग के लिए एक कटोरे में मीठा आम का अचार, हरी मिर्च का अचार, पनीर, बारीक कटी प्याज और शिमला मिर्च को अच्छे से मिला लें। आप चाहें तो इस मिश्रण में थोड़ा सा उबला हुआ आलू भी मिला सकते हैं। अब इस मिश्रण को तैयार ब्रेड रोल्स के अंदर भरें और अच्छी तरह से बंद कर दें। बेहतरीन स्टफिंग ब्रेड रोल्स के स्वाद को कई गुना तक बढ़ाने में मदद करती है।

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