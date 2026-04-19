मसालेदार कटहल के चिप्स बनाकर खाएं, स्नैकिंग का है मजेदार तरीका

स्नैकिंग का मजा कुछ और ही होता है। अगर आप कुछ नया और स्वादिष्ट आजमाना चाहते हैं तो मसालेदार कटहल के चिप्स एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये चिप्स न केवल कुरकुरे और स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहतमंद भी हैं। कटहल में मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स इसे एक हेल्दी स्नैक बनाते हैं। आइए मसालेदार कटहल के चिप्स की विधि जानते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

#1 कटहल को तैयार करें सबसे पहले कटहल को छीलकर उसके मोटे-मोटे टुकड़े काट लें। ध्यान रखें कि टुकड़े एक समान हों ताकि सब्जी समान रूप से पक सके। कटहल के टुकड़ों को पानी में थोड़ी देर भिगोकर रखें ताकि उनकी कड़वाहट कम हो जाए और वे नरम हो जाएं। इसके बाद कटहल के टुकड़ों को सूखा लें ताकि उनमें से पानी निकल जाए और वे अच्छे से मसालों को सोख सकें।

#2 मसाले तैयार करें मसाले के लिए आपको चाहिए, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक और हल्का सा गरम मसाला। इन सभी मसालों को एक बर्तन में मिलाकर एक तरफ रख दें। आप चाहें तो इन मसालों में थोड़ा सा अजवायन या सूखी मिर्च के टुकड़े भी मिला सकते हैं ताकि चिप्स को एक नया स्वाद मिल सके। मसाले की मात्रा अपने स्वादानुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।

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#3 कटहल के टुकड़ों को भिगो दें अब कटहल के टुकड़ों को मसाले मिश्रण में डालकर अच्छे से मिला लें ताकि सभी टुकड़े मसाले से ढक जाएं। इसके बाद इन्हें करीब 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि मसाले का स्वाद अच्छे से कटहल में समा जाए। अगर आपके पास समय हो तो इन्हें 30 मिनट तक भी छोड़ सकते हैं ताकि मसाले का स्वाद और भी गहरा हो जाए। इससे चिप्स का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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#4 तेल गर्म करें अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें। तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे चिप्स जल सकते हैं। मध्यम आंच पर तेल को गर्म करें और जब यह गर्म हो जाए तो उसमें कटहल के टुकड़े डालें। ध्यान रखें कि कढ़ाई में उतने ही टुकड़े डालें जितना की आसानी से चलाए जा सकें, इससे सभी टुकड़े समान रूप से पकेंगे। चिप्स को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें और फिर उन्हें एक प्लेट में निकाल लें।