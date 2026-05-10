आम के सीजन में बनकार खाएं लजीज ट्रेस लेचेस केक, खा कर आ जाएगा आनंद

ट्रेस लेचेस एक पारंपरिक इटालियन डेजर्ट है, जो 3 प्रकार के दूध से बनाया जाता है। यह केक अपने अनोखे स्वाद और नरम बनावट के लिए जाना जाता है। आम से बना ट्रेस लेचेस केक एक खास प्रकार है, जो गर्मियों में ताजगी और मिठास का बेहतरीन मेल पेश करता है। इस लेख में हम आपको इस केक की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने घर पर इसे आसानी से बना सकते हैं।

#1 केक का घोल तैयार करना सबसे पहले हमें केक का घोल तैयार करना होगा। इसके लिए हम मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक और मक्खन को मिलाकर एक मिश्रण बनाएंगे। फिर इसमें दही, चीनी और वनीला एसेंस डालकर अच्छे से फेंट लें। इसके बाद दूध मिलाकर घोल को अच्छे से मिला लें, ताकि कोई गाठें न रहे। अब इस घोल को एक मक्खन लगे हुए बेकिंग टिन में डालें और ओवन को पहले से गर्म करके 180 डिग्री पर बेक करें।

#2 ओवन में केक को करें बेक अब हमें अपने तैयार किए हुए घोल को ओवन में बेक करना होगा। जैसे ही ओवन गर्म हो जाए, उसमें बेकिंग टिन को रखें और लगभग 30-35 मिनट तक बेक करें। बीच-बीच में देख लें कि केक अच्छी तरह से पक गया है या नहीं। अगर टूथपिक डालने पर कोई घोल नहीं निकले तो समझ जाइए आपका केक पूरी तरह तैयार हो गया है। अब इसे बाहर निकालकर ठंडा होने दें।

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#3 दूध का मिश्रण बनाना केक को ठंडा करने के बाद हम इसे दूध के मिश्रण से भिगो देंगे। इसके लिए हमें गाढ़ा दूध, दूध और मलाई को मिलाकर एक गाढ़ा मिश्रण तैयार करना होगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा आम का रस भी मिला सकते हैं, ताकि इसमें आम का स्वाद आ सके। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं, ताकि सभी सामग्री एकसाथ मिल जाएं। अब इस मिश्रण को तैयार किए हुए केक पर डालें और इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें।

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