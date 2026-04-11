बिना पकाए तरबूज से बनाकर खाएं ये 5 व्यंजन, गर्मी में प्रदान करेंगे ठंडक

गर्मियों में ठंडा-ठंडा तरबूज खा कर दिल खुश हो जाता है। यह न केवल पेट को भरता है, बल्कि इसके ठंडक देने वाले गुण गर्मी को मात भी देते हैं। आज हम आपको तरबूज से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें बिना पकाए तैयार किया जा सकता है। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके घर में मेहमानों को भी पसंद आएंगे। इन्हें खाने से आपका पेट ठंडा रहेगा और ताजगी भी मिलेगी।

#1 तरबूज की चटनी तरबूज की चटनी एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप खाने के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको ताजे तरबूज, पुदीना, हरी मिर्च, नमक और थोड़ा-सा नींबू का रस चाहिए होगा। सबसे पहले तरबूज को छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर उसमें पुदीना और हरी मिर्च डालकर इसे अच्छे से मिला लें। अब इसमें नमक और नींबू का रस मिलाएं। आपकी तरबूज की चटनी तैयार है, जिसे आप रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं।

#2 तरबूज का सलाद तरबूज का सलाद एक सेहतमंद और ताजगी भरा विकल्प है, जो आपके भोजन को खास बना देगा। इसे बनाने के लिए आपको ताजे तरबूज, खीरा, टमाटर, प्याज और थोड़ी मात्रा में जैतून का तेल चाहिए होगा। सबसे पहले सारी सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर उन पर जैतून का तेल डालकर अच्छे से मिलाएं। ऊपर से नींबू का रस निचोड़ें और नमक डालकर परोसें। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।

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#3 तरबूज की लस्सी तरबूज की लस्सी एक बेहतरीन पेय है, जिसे आप गर्मियों में पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको ताजा दही, चीनी (या शहद), थोड़ा-सा इलायची पाउडर और तरबूज ले आएं। सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लें, फिर उसमें चीनी या शहद मिला दें। अब इसमें इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में छोटे-छोटे टुकड़ों में काटे हुए तरबूज डालें और इस पेय को ठंडा-ठंडा परोसें। आप इसमें गुलाब जल भी डाल सकते हैं।

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#4 तरबूज की आइसक्रीम तरबूज की आइसक्रीम एक शानदार मिठाई हो सकती है, जिसे बच्चे-बड़े सभी पसंद करेंगे। इसे बनाने के लिए आपको पके हुए तरबूज का गूदा, मलाई और चीनी चाहिए होगी। सबसे पहले तरबूज का गूदा निकालकर मिक्सर में पीस लें, फिर उसमें मलाई मिलाएं। अब इस मिश्रण को फ्रीजर में जमाने के लिए रख दें। जब यह पूरी तरह से जम जाए तो इसे निकालकर परोसें। ऊपर से तरबूज के टुकड़े डालना न भूलें।