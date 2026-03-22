आंवले से बनाकर खाएं ये 5 व्यंजन, स्वाद के साथ सेहत के लिए भी हैं फायदेमंद

आंवला एक ऐसा फल है, जो अपने खट्टे-मीठी स्वाद के लिए जाना जाता है। आमतौर पर लोग आंवले का मुरब्बा या इसका रस बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी आंवले से बने व्यंजनों के बारे में सुना है? आइए आज हम आपको आंवले से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपने शायद ही कभी चखे हों। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये स्वादिष्ट भी हैं।

#1 आंवले की खीर आंवले की खीर एक खास मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आंवले को कद्दूकस करें, फिर दूध में उबालें। अब इसमें चावल, चीनी और इलायची पाउडर डालकर पकाएं। जब खीर गाढ़ी हो जाए तो इसमें सूखे मेवे डालें और ठंडा करके परोसें। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन-C की मात्रा अधिक होती है।

#2 आंवले का अचार अचार तो आपने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी आंवले का अचार आजमाया है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले आंवले को धोकर सुखा लें। फिर उसमें सरसों का तेल, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और मेथी दाना मिलाकर धूप में रखें, ताकि मसाले अच्छे से जम जाएं। कुछ दिनों बाद आपका अनोखा अचार तैयार हो जाएगा, जिसे आप रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं।

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#3 आंवले की चटनी चटनी तो हर घर में बनती है, लेकिन क्या आपने कभी आंवले की चटनी चखी है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले आंवले को उबाल लें। उसमें हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक और जीरा पाउडर मिलाकर पीस लें। इस चटनी का स्वाद इतना बेहतरीन है कि इसे खाने के बाद आपकी सब भूख मिट जाएगी। यह चटनी न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

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#4 आंवले का रायता रायता तो आपने कई तरह का खाया होगा, लेकिन आंवले का रायता एक अलग ही स्वाद देता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दही में कद्दूकस किया हुआ कच्चा आंवला मिलाएं। फिर इसमें भुना जीरा पाउडर, नमक और थोड़ी-सी कटी हुई हरी मिर्च डालें। इस रायते का स्वाद इतना बेहतरीन है कि इसे खाने के बाद आपकी सब भूख मिट जाएगी। यह रायता न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।