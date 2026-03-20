आम के सीजन के दौरान बनाकर पिएं ये 5 विदेशी पेय, मिलेगी भरपूर ताजगी

आम गर्मियों के सबसे पसंदीदा फलों में से एक है, जिसे फलों का राजा भी कहते हैं। आम का जिक्र सुनते ही दिमाग में आम पना, आम की लस्सी, केसर आमदानी और शेक जैसे पेय ही आते हैं। ऐसे में अगर आप इनसे हटकर कुछ पीना चाहते हैं तो आज हम आपको 5 विदेशी आम के पेय की रेसिपी बताने जा रहे हैं। ये आपकी गर्मियों को मजेदार बना देंगे और ताजगी भी प्रदान करेंगे।

#1 आम वाली बोबा टी आम की बोबा टी बनाने के लिए सबसे पहले आम के गूदे को मिक्सर में पीस लें, फिर इसमें दूध, गुनगुना पानी और चीनी डालकर एक बार फिर से मिक्स करें। अब इस मिश्रण को गिलास में डालकर इसके ऊपर टैपियोका पर्ल्स डालें। इसके बाद गिलास में बर्फ डालें। आखिर में गिलास के किनारे पर आम के टुकड़े लगाकर परोसें। बोबा पर्ल टैपिओका स्टार्च को उबलते पानी में मिलाकर बनाए जाते हैं और उनमें फ्लेवर और चीनी मिलाई जाती है।

#2 आम का मोजितो आम का मोजिटो एक बेहतरीन विकल्प है, जो आपको ताजगी का अनुभव करवा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास में पुदीने की पत्तियां और नींबू का रस डालकर हल्का मसलें। इसके बाद इसमें चीनी डालें और अच्छे से मिला लें। अब एक गिलास में आम का गाढ़ा रस डालें, फिर इसमें बर्फ के टुकड़े और सोडा डालें। इसके ऊपर पुदीने और नींबू वाला मिश्रण डालकर ठंडा-ठंडा परोसें।

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#3 आम का फ्रिजी आम का फ्रिजी एक अनोखा पेय है, जो आम और सोडा का अनोखा मेल है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास में आम का गाढ़ा रस और नींबू का रस डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें बर्फ के टुकड़े डालें और सोडा डालकर झाग बन जाने दें। इसके बाद इसे ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय गर्मियों में आपको ताजगी और ऊर्जा दे सकता है और कोल्ड ड्रिंक का बढ़िया विकल्प हो सकता है।

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#4 मैंगो चिली अगुआ फ्रेस्का मैंगो चिली अगुआ फ्रेस्का मेक्सिको का पारंपरिक पेय है, जिसे गर्मियों में पिया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए आम को काटकर ब्लेंडर में डालें। अब इसमें नींबू का रस, चीनी या शहद और पानी डालकर पीस लें। इसमें और पानी मिलाकर स्थिरता को अपने हिसाब से तय करें। इसे बर्फ डालकर ठंडा परोसें और ऊपर से लाल मिर्च का पाउडर छिड़क दें। यह पेय मीठे और तीखे स्वाद का संयोजन होता है।