पुदीने से बनाकर पिएं ये 5 पेय, स्वास्थ्य के लिए हैं फायदेमंद
क्या है खबर?
पुदीना एक ऐसा पौधा है, जो कई स्वास्थ्य लाभ देने के साथ-साथ स्वादिष्ट पेय बनाने में भी मदद कर सकता है। मानसून के दौरान पुदीने से बने पेय पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और ताजगी का एहसास होता है। आइए आज हम आपको पुदीने से बनाए जाने वाले कुछ पेय की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।
#1
पुदीने की लस्सी
पुदीने की लस्सी एक ताजगी भरा पेय है, जो मानसून में बहुत पसंद किया जाता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें पुदीने की पत्तियां, चीनी और थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छी तरह से मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं। इस मिश्रण को ठंडा करके परोसें।
यह पेय न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पेट की सेहत को भी बेहतर बना सकता है।
#2
पुदीने की चाय
पुदीने की चाय एक सेहतमंद पेय है, जिसे आप सुबह या शाम किसी भी समय पी सकते हैं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी उबालें, फिर उसमें पुदीने की पत्तियां डालें और कुछ मिनट तक उबालें।इसके बाद इसमें शक्कर या शहद मिलाकर छान लें। यह पेय न केवल ताजगी देता है बल्कि तनाव को भी कम करता है।
इसके अलावा यह पेट की समस्याओं से भी राहत दिला सकता है।
#3
पुदीने का शरबत
पुदीने का शरबत एक मीठा पेय है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले चीनी का सिरप तैयार करें, फिर उसमें पुदीने की पत्तियां डालकर उबालें और गाढ़ा होने तक पकाएं। इस मिश्रण को ठंडा करके पानी या सोडा मिलाएं। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं।
यह पेय न केवल स्वादिष्ट है बल्कि शरीर को तरोताजा भी रखता है।
#4
पुदीने का नींबू पानी
पुदीने का नींबू पानी एक सरल, लेकिन असरदार पेय है, जो आपको तुरंत ऊर्जा देता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास पानी लें, फिर उसमें नींबू का रस, चीनी या शहद मिलाएं। अंत में इसमें बारीक कटी हुई पुदीने की पत्तियां डालें और इसे ठंडा करके परोसें।
यह पेय शरीर को तरोताजा रखता है और मानसून में आपको ताजगी का एहसास करवाता है। इसे आप सुबह-सुबह या दिनभर कभी भी पी सकते हैं।
#5
पुदीने का मॉकटेल ड्रिंक
पुदीने का मॉकटेल ड्रिंक पार्टीज के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है।
इसके लिए सबसे पहले अनार का रस, संतरे का रस और नींबू का रस मिलाएं, फिर इसमें ठंडा सोडा पानी डालें और ऊपर से बारीक कटी हुई पुदीने की पत्तियां डालें।
यह पेय न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी है। इन सभी पेयों को बनाना आसान है और ये आपके मेहमानों को जरूर पसंद आएंगे।