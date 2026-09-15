पुदीने से बनाकर पिएं ये 5 पेय, स्वास्थ्य के लिए हैं फायदेमंद

पुदीने की लस्सी एक ताजगी भरा पेय है, जो मानसून में बहुत पसंद किया जाता है।

इसे बनाने के लिए सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें पुदीने की पत्तियां, चीनी और थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छी तरह से मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं। इस मिश्रण को ठंडा करके परोसें।

यह पेय न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पेट की सेहत को भी बेहतर बना सकता है।