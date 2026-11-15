ऊन से स्वेटर बनाना चाहते हैं? इन बातों का रखें ध्यान

ऊनी स्वेटर बनाने से पहले अपने शरीर का सही माप लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप मापने वाले फीते का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अपने कंधे से लेकर हाथों तक, छाती, कमर और लंबाई तक का माप लें। इससे आपको पता चलेगा कि आपके स्वेटर का आकार और साइज कैसा होना चाहिए।

सही माप लेने से आपका स्वेटर आपके शरीर पर अच्छे से बैठेगा और आरामदायक महसूस होगा। ध्यान रखें कि माप लेते समय आरामदायक कपड़े पहनें।