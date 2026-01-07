मकर संक्रांति पर बनाए जा सकते हैं ये व्यंजन, आसान है रेसिपी

मकर संक्रांति का त्योहार मुख्य रूप से भारत में सर्दियों के दौरान आता है और यह त्योहार सूर्य के उत्तरायण के आगमन का प्रतीक है। इस अवसर पर कई लोग अपने घरों में खास पकवान बनाते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि त्योहार की खुशियों को भी बढ़ाते हैं। आइए आज हम आपको मकर संक्रांति के दौरान बनाए जाने वाले कुछ व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना काफी आसान है।

#1 तिल के लड्डू तिल के लड्डू इस त्योहार का एक अहम हिस्सा हैं। इन्हें बनाने के लिए तिल को भूनकर उसमें गुड़ या चीनी मिलाई जाती है। इसे ठंडा होने पर छोटे-छोटे लड्डू बनाए जाते हैं। यह लड्डू न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं क्योंकि तिल में मौजूद पोषक तत्व शरीर को गर्म रखते हैं और ऊर्जा देते हैं। इस प्रकार ये लड्डू त्योहार का आनंद बढ़ाने का काम करते हैं।

#2 नारियल के लड्डू नारियल के लड्डू दक्षिण भारत का एक खास व्यंजन हैं, जो मकर संक्रांति पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए कदूकस किए हुए ताजे नारियल को गुड़ या चीनी के साथ पकाया जाता है, जिससे यह गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। ठंडा होने पर इसे छोटे-छोटे गोल आकार में बनाया जाता है। यह लड्डू न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनके पोषक तत्व भी शरीर को गर्म रखते हैं और ऊर्जा देते हैं।

#3 मूंगफली की चिक्की मूंगफली की चिक्की उत्तर भारत का एक लोकप्रिय व्यंजन है, जो मकर संक्रांति पर बनाई जाती है। इसे मूंगफली को भूनकर उसमें गुड़ के साथ पकाया जाता है, जिससे यह चिक्की गाढ़ा होता है। ठंडा होने पर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी शरीर को गर्म रखते हैं और ऊर्जा देते हैं।

