महिलाओं के लिए जरूरी है मैग्नीशियम, जानिए इसके फायदे

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हार्मोनल संतुलन बनाए रखता है

महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन एक आम समस्या है, जो मासिक चक्र की अनियमितता, मूड स्विंग्स और अन्य कई समस्याओं का कारण बनती है। मैग्नीशियम इस समस्या को दूर करने में मदद करता है। यह शरीर में हार्मोन्स के स्तर को संतुलित रखता है, जिससे मासिक चक्र नियमित होते हैं और मूड स्विंग्स भी कम होते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम महिलाओं में तनाव और चिंता को भी कम करता है, जिससे वे अधिक शांत और संतुलित महसूस करती हैं।