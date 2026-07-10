लिंफेटिक ड्रेनेज के बारे में जानकारी

क्या है लिंफेटिक ड्रेनेज? जानिए इस खास तरह की मालिश से जुड़ी अहम बातें

लेखन सयाली 09:57 am Jul 10, 202609:57 am

क्या है खबर?

लिंफेटिक ड्रेनेज एक खास तरह की मालिश है, जो लिंफेटिक प्रणाली को सक्रिय करने के लिए की जाती है। यह मालिश शरीर में जमा हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है और खून के बहाव को बेहतर बनाती है। इसके अलावा यह मालिश तनाव को कम करने में भी सहायक है। इस लेख में हम लिंफेटिक ड्रेनेज के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिससे आपको इस मालिश की पूरी जानकारी मिल सके।