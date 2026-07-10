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क्या है लिंफेटिक ड्रेनेज? जानिए इस खास तरह की मालिश से जुड़ी अहम बातें
लिंफेटिक ड्रेनेज के बारे में जानकारी

क्या है लिंफेटिक ड्रेनेज? जानिए इस खास तरह की मालिश से जुड़ी अहम बातें

लेखन सयाली
Jul 10, 2026
09:57 am
क्या है खबर?

लिंफेटिक ड्रेनेज एक खास तरह की मालिश है, जो लिंफेटिक प्रणाली को सक्रिय करने के लिए की जाती है। यह मालिश शरीर में जमा हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है और खून के बहाव को बेहतर बनाती है। इसके अलावा यह मालिश तनाव को कम करने में भी सहायक है। इस लेख में हम लिंफेटिक ड्रेनेज के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिससे आपको इस मालिश की पूरी जानकारी मिल सके।

#1

लिंफेटिक प्रणाली क्या होती है?

लिंफेटिक प्रणाली हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा होती है, जो हानिकारक पदार्थों और अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करती है। यह प्रणाली खून की नलियों के समान होती है, लेकिन इसमें लिंफ नोड्स और लिंफेटिक धमनियां होती हैं। लिंफेटिक ड्रेनेज मालिश इस प्रणाली को उत्तेजित करके शरीर से हानिकारक पदार्थों को निकालने में मदद करती है। इसके अलावा यह मालिश खून के बहाव को बेहतर बनाती है और त्वचा को ताजगी प्रदान करती है।

#2

कैसे की जाती है लिंफेटिक ड्रेनेज मालिश?

लिंफेटिक ड्रेनेज मालिश के लिए खास तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें हल्के हाथों से दबाव डालकर मालिश की जाती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर कंधों, गर्दन, हाथों, पैरों और पेट पर केंद्रित होती है। मालिश करते समय ध्यान रखना चाहिए कि दबाव हल्का हो, ताकि त्वचा को कोई नुकसान न पहुंचे। इस मालिश को करने से लिंफ वाहिकाओं में खून का बहाव बढ़ता है, जिससे शरीर से हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं।

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#3

लिंफेटिक ड्रेनेज मालिश के फायदे

लिंफेटिक ड्रेनेज मालिश कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। यह न केवल शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है, बल्कि तनाव को भी कम करती है। इसके अलावा यह मालिश खून के बहाव को बेहतर बनाती है और त्वचा को ताजगी प्रदान करती है। नियमित रूप से इस मालिश को कराने से शरीर की लिंफेटिक प्रणाली मजबूत होती है, जिससे बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है और बीमारियों का खतरा कम होता है।

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#4

किसे करनी चाहिए लिंफेटिक ड्रेनेज मालिश?

लिंफेटिक ड्रेनेज मालिश किसी भी व्यक्ति द्वारा कराई जा सकती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे करने से बचना चाहिए। जैसे कि गर्भवती महिलाएं, जिनको पहले से ही कोई बीमारी हो या जिनकी त्वचा संवेदनशील हो, उन्हें यह मालिश न कराने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जिन लोगों की हाल ही में सर्जरी हुई हो या जिनकी त्वचा पर कोई चोट लगी हो, उन्हें भी यह मालिश नहीं करानी चाहिए।

#5

लिंफेटिक ड्रेनेज मालिश से जुड़ी सावधानियां

लिंफेटिक ड्रेनेज मालिश करते समय कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं, ताकि किसी प्रकार की समस्या न हो। मालिश करते समय हाथों पर हल्का दबाव डालें और त्वचा को ज्यादा खींचे नहीं। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील हो तो पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी हो तो भी यह मालिश न कराएं। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप लिंफेटिक ड्रेनेज मालिश का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

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