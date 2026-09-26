लंज बनाम स्क्वाट: दोनों में से किसका अभ्यास करना है पैरों के लिए ज्यादा फायदेमंद?
क्या है खबर?
लंज और स्क्वाट, दोनों ही काफी चर्चित एक्सरसाइज हैं, जो पैरों और निचले शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करती हैं। हालांकि, कई लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि इन दोनों में से किसका अभ्यास करना ज्यादा फायदेमंद है। आइए आज हम आपको इन दोनों एक्सरसाइज के फायदे और अंतर बताते हैं, ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से सही अभ्यास को चुन सकें।
लंज
लंज के फायदे
लंज एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो आपके पैरों के साथ-साथ कूल्हों और पेट की मांसपेशियों को भी टोन करती है। यह एक्सरसाइज संतुलन और स्थिरता को सुधारने में मदद करती है।
इसके अलावा यह आपकी शरीर की स्थिति को भी सुधारती है और रोजाना इसे करने से आपके शरीर की समग्र ताकत बढ़ती है। लंज करते समय ध्यान रखें कि आपका घुटना ठीक तरह से मुड़ा हुआ होना चाहिए और पीठ सीधी रखनी चाहिए।
स्क्वाट
स्क्वाट के फायदे
स्क्वाट एक बहुत ही असरदार एक्सरसाइज है, जो आपकी जांघों, निचले शरीर और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करती है। यह एक्सरसाइज शरीर के संतुलन को सुधारने में भी मदद करती है।
स्क्वाट करते समय आपके कूल्हे आपके घुटनों से नीचे तक पहुंचने चाहिए और पीठ को सीधा रखना चाहिए। यह एक्सरसाइज दिल की गति को बढ़ाकर कैलोरी जलाने में भी मदद करती है।
इसके अलावा यह शरीर की समग्र ताकत को भी बढ़ाती है।
अंतर
लंज और स्क्वाट के बीच अंतर
लंज और स्क्वाट, दोनों ही एक्सरसाइज पैरों के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन इनके अभ्यास का तरीका और असर अलग-अलग है। लंज करते समय एक पैर आगे बढ़ता है, जबकि दूसरा पैर पीछे रहता है।
स्क्वाट में दोनों पैर एकसाथ नीचे और ऊपर होते हैं। लंज करने से संतुलन और स्थिरता बेहतर होती है, जबकि स्क्वाट से पूरे शरीर पर असर पड़ता है।
स्क्वाट में कूल्हों और पेट की मांसपेशियां भी टोन होती हैं।
चयन
किसका अभ्यास करना है ज्यादा बेहतर?
अब सवाल यह उठता है कि लंज या स्क्वाट में से किसका अभ्यास करना ज्यादा बेहतर है? इसका उत्तर आपके व्यक्तिगत लक्ष्य और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है।
अगर आपका लक्ष्य सिर्फ पैरों को मजबूत करना है तो आप लंज चुन सकते हैं। वहीं, अगर पूरे शरीर को फिट रखना चाहते हैं तो स्क्वाट बेहतर रहेगा।
अगर आपको संतुलन सुधारने में मदद चाहिए तो लंज सही रहेगा, जबकि कैलोरी जलाने के लिए स्क्वाट चुनें।