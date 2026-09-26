लंज बनाम स्क्वाट: दोनों में से किसका अभ्यास करना है पैरों के लिए ज्यादा फायदेमंद?

स्क्वाट एक बहुत ही असरदार एक्सरसाइज है, जो आपकी जांघों, निचले शरीर और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करती है। यह एक्सरसाइज शरीर के संतुलन को सुधारने में भी मदद करती है।

स्क्वाट करते समय आपके कूल्हे आपके घुटनों से नीचे तक पहुंचने चाहिए और पीठ को सीधा रखना चाहिए। यह एक्सरसाइज दिल की गति को बढ़ाकर कैलोरी जलाने में भी मदद करती है।

इसके अलावा यह शरीर की समग्र ताकत को भी बढ़ाती है।