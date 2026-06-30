त्वचा की देखभाल के लिए बेहद प्रभावी है कमल, जानिए इसके 5 फायदे

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त्वचा की चमक बनाए रखने वाला

कमल की पंखुड़ियों का नियमित उपयोग करने से त्वचा की चमक बनी रहती है। इनमें मौजूद पोषक तत्व त्वचा को पोषण देते हैं और उसे स्वस्थ बनाए रखते हैं। इसके अलावा यह त्वचा को नमी प्रदान करता है, जिससे वह मुलायम महसूस होती है। इन्हें रोजाना चेहरे पर लगाने से त्वचा की रंगत सुधरती है और वह तरोताजा महसूस होती है। कमल की पंखुड़ियों का तेल भी त्वचा की देखभाल के लिए उपयोग किया जा सकता है।